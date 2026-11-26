Ένα πρωτοποριακό σχέδιο 607 εκατ. δολαρίων προβλέπει την κατασκευή ενός από τους ψηλότερους αρθρωτούς ουρανοξύστες στον κόσμο, με περισσότερες από 1.100 κατοικίες προς ενοικίαση

Έναν ουρανοξύστη 71 ορόφων, με 1.152 κατοικίες προς ενοικίαση, σχεδιάζει να κατασκευάσει η εταιρεία Freecity στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που διαφοροποιείται από τον παραδοσιακό τρόπο ανέγερσης κτιρίων. Αντί τα διαμερίσματα να δημιουργούνται εξ ολοκλήρου στο εργοτάξιο, θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο και στη συνέχεια θα μεταφέρονται έτοιμα για να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο.

Το φιλόδοξο σχέδιο, προϋπολογισμού 607 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, αφορά την περιοχή Παράματα, στα δυτικά του Σίδνεϊ, και φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο που θα έχουν κατασκευαστεί με τη συγκεκριμένη αρθρωτή μέθοδο. Η πρόταση κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας και αφορά οικόπεδο στην οδό George Street. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη εγκριθεί και η κατασκευή του θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2027, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες.

Πώς θα κατασκευαστεί ο ουρανοξύστης των 71 ορόφων

Η καινοτομία βρίσκεται στον τρόπο κατασκευής. Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο Volumetric Modular Construction (VMC), κατά την οποία ολόκληρες μονάδες κατοικιών κατασκευάζονται εκ των προτέρων σε εργοστάσιο. Τα μεταλλικά τμήματα θα μεταφέρονται στη συνέχεια στο εργοτάξιο και θα ανυψώνονται με γερανούς, ώστε να συναρμολογούνται σταδιακά και να σχηματίζουν τον ουρανοξύστη. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργασίες στο εργοστάσιο μπορούν να πραγματοποιούνται παράλληλα με τις εργασίες προετοιμασίας στο οικόπεδο. Σύμφωνα με την εταιρεία Freecity, η συγκεκριμένη τεχνική εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει τον χρόνο κατασκευής κατά 25% έως 50%, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη συνέπεια και ποιότητα στην παραγωγή των κατοικιών.

Το κτίριο θα περιλαμβάνει συνολικά 1.152 κατοικίες διαφορετικών τύπων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 280 διαμερίσματα build-to-rent, δηλαδή κατοικίες που προορίζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση και διαχείριση από τον ιδιοκτήτη. Από αυτά, τα 236 θα είναι διαμερίσματα dual-key, με δύο ανεξάρτητους χώρους διαμονής και δυνατότητα ξεχωριστής χρήσης, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν έως και 516 επιμέρους κατοικίες. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης 636 μονάδες συγκατοίκησης (co-living), με ειδικά διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους. Το 5% των διαμερισμάτων build-to-rent προβλέπεται να διατεθεί ως προσιτή κατοικία, σε συνεργασία με φορέα κοινωνικής στέγασης.

Οι εγκαταστάσεις δεν θα περιορίζονται στα διαμερίσματα. Προβλέπονται περισσότερα από 4.500 τετραγωνικά μέτρα κοινόχρηστων χώρων και παροχών, όπως πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα, κινηματογράφος, χώροι συνεργασίας, παιδότοπος και ειδικός χώρος για κατοικίδια. Στο ισόγειο θα υπάρχουν καταστήματα, ενώ το συγκρότημα θα διαθέτει και 1.500 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων.

Το προηγούμενο εγχείρημα των 20 ορόφων

Η Freecity δεν ξεκινά από το μηδέν με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Στην περιοχή Macquarie Park του Σίδνεϊ ολοκλήρωσε πρόσφατα την τοποθέτηση των τελευταίων μονάδων σε ένα κτίριο φοιτητικής στέγασης 20 ορόφων, το οποίο περιλαμβάνει 528 δωμάτια. Σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο Built Offsite, η τοποθέτηση των μεταλλικών μονάδων ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου 2026 και η κατασκευή έφτασε στο τελικό της ύψος λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες αργότερα, με ρυθμό που ξεπερνούσε τον έναν όροφο την εβδομάδα.

Οι μονάδες κατασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν στην Κίνα, πριν μεταφερθούν στην Αυστραλία. Έφτασαν στο εργοτάξιο με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις και τις προσόψεις τους ήδη τοποθετημένες. Το κτίριο συνδυάζει τη συγκεκριμένη τεχνική με έναν πυρήνα από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος κατασκευάστηκε με συμβατικό τρόπο. Η ολοκλήρωσή του προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027, ενώ τη διαχείριση του καταλύματος θα αναλάβει η Accor.

Ένας ακόμη ουρανοξύστης δίπλα στο συγκρότημα

Το σχέδιο των 71 ορόφων δεν αποτελεί τη μοναδική επένδυση της Freecity στην περιοχή. Η εταιρεία προωθεί επίσης την κατασκευή ενός δεύτερου ουρανοξύστη 40 ορόφων, με κατοικίες προς ενοικίαση, σε γειτονικό οικόπεδο. Τα δύο κτίρια προβλέπεται να αποτελέσουν ένα ενιαίο συγκρότημα, με κοινή βάση και ενιαία πρόσοψη προς τον δρόμο. Η συνολική επένδυση για τα δύο έργα υπολογίζεται σε περίπου 856 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freecity, Lawrence Zheng, υποστήριξε ότι η εμπειρία από την κατασκευή του κτιρίου των 20 ορόφων θα αξιοποιηθεί στο νέο εγχείρημα. Όπως ανέφερε, η εταιρεία θέλει να συμβάλει στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Παράματα, μιας περιοχής που αναπτύσσεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Προς το παρόν, πάντως, το σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νέας Νότιας Ουαλίας. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης, ούτε έχει διευκρινιστεί πού θα κατασκευαστούν οι μονάδες του νέου ουρανοξύστη.

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