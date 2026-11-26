Αντί να περιοριστεί σε μια ήσυχη κατοικία στην εξοχή, αποφάσισε να δημιουργήσει έναν χώρο φιλοξενίας για επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, με πλωτές καμπίνες και εγκαταστάσεις για εκδηλώσεις.

Μια διαφορετική επένδυση σε ακίνητα αποφάσισε να κάνει η 30χρονη Alice Delvar στη Γαλλία, αγοράζοντας μια έκταση 30 στρεμμάτων με λίμνη και δύο κατοικίες. Το σχέδιό της δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός σπιτιού μακριά από την πόλη. Θέλει να μετατρέψει το νέο της ακίνητο σε έναν χώρο φιλοξενίας, εργασίας και δημιουργίας, με πολλαπλές πηγές εσόδων.

Η αρχική τιμή της ιδιοκτησίας ήταν 398.000 ευρώ, ωστόσο η συμφωνία έκλεισε τελικά το 2026 στα 370.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα συμβολαιογραφικά έξοδα. Η έκταση βρίσκεται στην περιοχή Λοτ-ε-Γκαρόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, και περιλαμβάνει δύο σπίτια: ένα μικρότερο, 70 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο κατοικεί η ίδια, και ένα μεγαλύτερο, 130 τετραγωνικών μέτρων, που προορίζεται για επαγγελματική αξιοποίηση.

Η αγορά και η χρηματοδότηση

Η ιδέα γεννήθηκε όταν η Alice επισκέφθηκε μια λίμνη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με βαν. Η ηρεμία του τοπίου την έκανε να αναζητήσει ένα αντίστοιχο μέρος για να εγκατασταθεί μόνιμα. Το 2024 ξεκίνησε να ψάχνει ακίνητα και τελικά εντόπισε την έκταση που ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε στο μυαλό της.

Για να προχωρήσει στην αγορά, εξασφάλισε τραπεζικό δάνειο 300.000 ευρώ, ενώ χρησιμοποίησε και προσωπικές αποταμιεύσεις, καθώς και οικογενειακή οικονομική βοήθεια για τις εργασίες που απαιτούνταν. Ωστόσο, η χρηματοδότηση δεν σταμάτησε εκεί. Η ίδια στράφηκε και στο crowdfunding, συγκεντρώνοντας 215.000 ευρώ από 47 ανθρώπους, οι οποίοι συμφώνησαν να τη χρηματοδοτήσουν με δάνεια πενταετούς διάρκειας και επιτόκιο 4%.

Πολλοί από όσους συμμετείχαν ήταν γνωστοί της, ενώ άλλοι έμαθαν για την προσπάθεια μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και επαγγελματικές πλατφόρμες. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό για να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου της.

Από τη λίμνη στην επιχείρηση

Η Alice δεν ήθελε να δημιουργήσει απλώς ένα τουριστικό κατάλυμα. Επειδή φοβόταν ότι η ζωή στην εξοχή θα μπορούσε να την απομονώσει κοινωνικά, αποφάσισε να δώσει στο ακίνητο έναν πιο συλλογικό χαρακτήρα, φιλοξενώντας ανθρώπους που αναζητούν έναν διαφορετικό χώρο για να εργαστούν ή να δημιουργήσουν.

Η μεγαλύτερη κατοικία, επιφάνειας 130 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως χώρος συγκατοίκησης για επιχειρηματίες και καλλιτέχνες. Θα μπορεί να φιλοξενεί επισκέπτες για λίγες ημέρες ή ακόμη και για διάστημα έως τριών μηνών. Παράλληλα, δύο πλωτές ξύλινες κατοικίες στη λίμνη προορίζονται για τουριστική ενοικίαση, ενώ στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνεται η τοποθέτηση μικρότερων προκατασκευασμένων σπιτιών.

Ένα ακόμη κομμάτι της επένδυσης αφορά ένα παλιό αγροτικό υπόστεγο, το οποίο θέλει να μετατρέψει σε χώρο εργασίας και φιλοξενίας εταιρικών εκδηλώσεων. Στόχος είναι η έκταση να αποκτήσει διαφορετικές δραστηριότητες, ώστε τα έσοδα να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τουριστικές διανυκτερεύσεις.

Ο στόχος των 140.000 ευρώ

Οι οικονομικές προσδοκίες είναι ήδη συγκεκριμένες, αν και το μεγάλο εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης. Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, η Alice υπολογίζει ότι ο κύκλος εργασιών θα φτάσει περίπου τις 40.000 ευρώ.

Ο πιο φιλόδοξος στόχος αφορά το 2028. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και λειτουργήσουν όλες οι προβλεπόμενες δραστηριότητες, εκτιμά ότι τα ετήσια έσοδα μπορούν να αγγίξουν τις 140.000 ευρώ.

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