Μια έξυπνη λύση εξοικονόμησης χρημάτων εφάρμοσε δήμος στη Βραζιλία, αξιοποιώντας 12 παλιές τσιμεντένιες δοκούς που βρίσκονταν θαμμένες σε δημοτική έκταση

Μια διαφορετική προσέγγιση στην αποκατάσταση των υποδομών ακολουθεί ο δήμος Τατουί, στην πολιτεία του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, δίνοντας νέα χρήση ακόμη και σε οικοδομικά υλικά που βρίσκονταν σε αχρησία. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, η δημοτική αρχή έχει ανακατασκευάσει 19 αγροτικές γέφυρες, οι οποίες έχουν συνολικό μήκος περίπου 219 μέτρων.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2023 και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα βελτίωσης του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί τις αγροτικές κοινότητες. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί ακόμη 10 παρεμβάσεις, με στόχο την ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων και των παραγωγών, αλλά και την καλύτερη σύνδεση των απομακρυσμένων περιοχών με το αστικό κέντρο.

Οι 12 θαμμένες δοκοί που χρησιμοποιήθηκαν ξανά

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αφορά τη γέφυρα στη συνοικία Oliveiras, η οποία περνά πάνω από τον ποταμό Água Branca. Για την ανακατασκευή της, οι υπηρεσίες του δήμου αξιοποίησαν 12 τσιμεντένιες δοκούς που είχαν εντοπιστεί θαμμένες πίσω από τη μονάδα επείγουσας περίθαλψης (UPA) της πόλης. Η έκταση στην οποία βρίσκονταν τα υλικά προορίζεται για την κατασκευή εργαστηρίου ορθοπεδικών εφαρμογών. Αντί να προχωρήσει στην αγορά νέων δοκών, η δημοτική αρχή ανέκτησε τα συγκεκριμένα υλικά και τα χρησιμοποίησε στο έργο, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δαπάνη για την αποκατάσταση της γέφυρας.

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν ήταν η μοναδική. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις παρεμβάσεις επιλέχθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σημείου. Μεταξύ άλλων, αξιοποιήθηκαν ξύλινες σανίδες, σωλήνες και τμήματα οχετών, πέρα από τις τσιμεντένιες δοκούς. Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στις γέφυρες που έχουν ήδη αποκατασταθεί. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει 10 νέες παρεμβάσεις σε διαφορετικές περιοχές του δήμου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται δύο γέφυρες στην περιοχή Jurumirim, μία στον δρόμο Ayrton Senna, μεταξύ Τατουί και Quadra, καθώς και δύο στη συνοικία Congonhal, στον δρόμο Pedra Azul Farm.

Επιπλέον, εργασίες έχουν προγραμματιστεί στις περιοχές Caguaçu και Santa Adelaide, αλλά και στον δρόμο Júlia de Lima, στην περιοχή Congonhal. Δύο ακόμη γέφυρες προβλέπονται στη Santa Adelaide, κοντά στην εκκλησία Foursquare και στη σιδηροδρομική γραμμή. Στο μεταξύ, ένα άλλο έργο που εντάχθηκε στο πρόγραμμα αφορά τη γέφυρα στη συνοικία Caiçara, στα σύνορα του Τατουί με τον γειτονικό δήμο Iperó. Για την ανακατασκευή της διατέθηκαν περίπου 211.000 ρεάλ Βραζιλίας, με οικονομική συμμετοχή και από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι εργασίες έχουν καλύψει, μεταξύ άλλων, τις περιοχές Lagoa Vermelha, Fragas, Iguatemi, Santa Adelaide, Mirandas, Guarapó, Recanto da Natureza, Enxovia, Água Branca, Caguaçu, Boa Vista, Jurumirim, Rio Tatuí και Turvo. Με την αποκατάσταση των γεφυρών, ο δήμος επιδιώκει να βελτιώσει την πρόσβαση στις αγροτικές ιδιοκτησίες και να διευκολύνει την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές.

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