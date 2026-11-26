Οι φωτογραφίες των πολιτών με τους ξεχειλισμένους κάδους προκάλεσαν την αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει με ένα ιδιαίτερα επιθετικό μήνυμα.

Ο Αχιλλέας Μπέος, γνωστός για τις άκρως επιθετικές του τοποθετήσεις, ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά τα έβαλε με πολίτες του Βόλου που διαμαρτύρονται για την εικόνα της καθαριότητας στην πόλη.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της πόλης εξαπέλυσε επίθεση με ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς εναντίον όσων δημοσιεύουν φωτογραφίες με συσσωρευμένα απορρίμματα γύρω από κάδους, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να δυσφημίσουν την πόλη.

Η απάντηση του δημάρχου

Ο ίδιος, αποδίδει την εικόνα στην απεργία και σε μεμονωμένα προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

«Ακούστε ρε άπλυτοι, ξεφτίλες. Σήμερα είναι απεργία. Όπου πήγαμε πεντακάθαρα. Μπορεί να υπάρχουν σε 5-10 σημεία, ένα συνεργείο να ξέχασε να περάσει, ένα απορριμματοφόρο να χάλασε. Έξω από τα σπίτια σας βρωμιάρηδες ψάχνεστε να τραβήξετε μια φωτογραφία να δυσφημήσετε την πόλη σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η γενική εικόνα της πόλης είναι καθαρή και πως τα προβλήματα που καταγράφονται σε ορισμένα σημεία οφείλονται σε έκτακτες δυσκολίες στην αποκομιδή. Ωστόσο, αντί να περιοριστεί σε αυτή την εξήγηση, επέλεξε να απευθυνθεί στους επικριτές του με άκρως προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

«Πίτσα» αλλά με... ου

Κλείνοντας, μάλιστα, το βίντεο, ο Αχιλλέας Μπέος έκανε και μια -αν μη τι άλλο- περίεργη αναφορά.

«Την Τρίτη είστε καλεσμένοι. Σας ενημερώνω έρχεται μεγάλη πίτσα, σύντομα. Όχι σαν αυτή του 23, πολύ μεγαλύτερη», είπε κινούμενος σε θολά νερά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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