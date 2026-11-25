Ένας φοιτητής δημιούργησε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ένα εργαλείο που αποκαλύπτει τις διελεύσεις δορυφόρων και προσφέρει εικόνες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Μια νέα ιστοσελίδα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναζητήσει τη διεύθυνσή του και να ανακαλύψει ποιοι δορυφόροι πέρασαν από πάνω της τις τελευταίες 7 ημέρες, αλλά και ποιες φωτογραφίες της περιοχής είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Το εργαλείο ονομάζεται Watched.Earth και δημιουργήθηκε από τον Armaan Gupta, φοιτητή Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Waterloo στον Καναδά. Το εντυπωσιακό είναι ότι η πρώτη του εκδοχή κατασκευάστηκε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, χωρίς αυτό να εμποδίσει την ιστοσελίδα να συγκεντρώσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο επισκέψεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της.

Ποιοι δορυφόροι πέρασαν από πάνω σου

Η διαδικασία είναι απλή. Ο χρήστης μπαίνει στην ιστοσελίδα, πληκτρολογεί μια διεύθυνση ή επιλέγει οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη και βλέπει τις διελεύσεις δορυφόρων που καταγράφηκαν τις προηγούμενες επτά ημέρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δει και τις πραγματικές εικόνες που έχουν δημοσιοποιηθεί από τις αντίστοιχες διαστημικές αποστολές.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από δημόσια διαθέσιμες πηγές, μεταξύ των οποίων τα αρχεία των Sentinel-2, Landsat και της NASA. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής των διελεύσεων, ώστε ο επισκέπτης να παρακολουθεί την πορεία των δορυφόρων και να καταλαβαίνει πότε πέρασαν πάνω από την περιοχή που τον ενδιαφέρει.

Καλή ώρα, αυτό:

Υπάρχει, μάλιστα, και μια λειτουργία που πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω. Ο χρήστης μπορεί να συγκρίνει εικόνες της ίδιας περιοχής σε βάθος δεκαετίας, παρατηρώντας τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές που έχουν πληγεί από πολέμους, καθώς επιτρέπει να γίνει αντιληπτή η έκταση των καταστροφών μέσα από διαδοχικές δορυφορικές εικόνες.

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας εμπνεύστηκε την ιδέα όταν συνειδητοποίησε ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πόσο συχνά δορυφόροι παρατηρούν την επιφάνεια της Γης και πόσο μεγάλο μέρος των δεδομένων τους είναι δημόσια προσβάσιμο. Στόχος του ήταν να συγκεντρώσει αυτές τις πληροφορίες σε ένα σημείο, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να αναζητά ξεχωριστά αρχεία και τεχνικά δεδομένα από διαφορετικές υπηρεσίες.

Δεν φωτογραφίζουν όλοι το σπίτι σου

Υπάρχει, πάντως, μια σημαντική λεπτομέρεια που χρειάζεται προσοχή. Το γεγονός ότι ένας δορυφόρος πέρασε πάνω από μια περιοχή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι την έχει φωτογραφίσει. Η ιστοσελίδα ξεχωρίζει τις πραγματικές διαθέσιμες εικόνες από τις πιθανές διελεύσεις δορυφόρων που θα μπορούσαν να έχουν παρατηρήσει ένα σημείο, αλλά και από εκείνους που απλώς πέρασαν από τον ουρανό χωρίς να υπάρχει γνωστή καταγραφή εικόνας.

Επιπλέον, οι φωτογραφίες που είναι σήμερα διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας έχουν σχετικά χαμηλή ανάλυση. Δεν μπορεί, δηλαδή, κάποιος να αναγνωρίσει πρόσωπα ή να διακρίνει με λεπτομέρεια τι συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι. Για επαγγελματική ανάλυση απαιτούνται πολύ πιο εξειδικευμένες και υψηλής ανάλυσης εικόνες, στις οποίες η πρόσβαση είναι συχνά περιορισμένη.

Το Watched.Earth είναι δωρεάν, δεν απαιτεί δημιουργία λογαριασμού και πραγματοποιεί τους υπολογισμούς των τροχιών απευθείας στον browser του χρήστη.

Όποιος θέλει να δοκιμάσει μπορεί να επισκεφθεί τη διεύθυνση https://www.watched.earth/ και να πληκτρολογήσει τη δική του περιοχή ή οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Μια αναζήτηση αρκεί για να διαπιστώσει πόση δραστηριότητα υπάρχει στον ουρανό πάνω από το κεφάλι του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ