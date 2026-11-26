Ο Νίκος Καρβέλας επιστρέφει με νέο άλμπουμ και ένα τραγούδι με αιχμηρούς στίχους έχει ήδη τραβήξει την προσοχή

Έχοντας απασχολήσει τα μέσα τον τελευταίο καιρό μετά την έντονη δημόσια αντιπαράθεση με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας επιστρέφει δισκογραφικά με τον νέο του δίσκο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».

Ο τίτλος του άλμπουμ είναι ιδιαίτερα προσωπικός για τον ίδιο μιας και τα Ταμπούρια Πειραιά είναι ο τόπος καταγωγής του δημιουργού, έχοντας γεννηθεί εκεί το 1951, επομένως αυτή η αναφορά παραπέμπει στις ρίζες και στο παρελθόν του.

Το «Φίδι» και η Άννα Βίσση

Από τα 14 τραγούδια του δίσκου, εκείνο που έχει ξεχωρίσει είναι το «Φίδι». Πρόκειται για ένα κομμάτι με ρεμπέτικο ήχο, το οποίο ερμηνεύει ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας.

Οι αιχμηροί στίχοι του έχουν προκαλέσει συζητήσεις από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας του, με αρκετούς να θεωρούν ότι περιέχουν αναφορές στην Άννα Βίσση. Οι ερμηνείες αυτές συνδέονται με την πρόσφατη ένταση ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες και τον νέο καλλιτεχνικό τους «χωρισμό».

Ας ρίξουμε μια ματιά στους στίχους:

«Γλώσσα μου διχαλωτή

ήσουν ευάλωτη

στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα

ξέχασες πως όταν έπεφτες

στις πλάτες μου εγώ

σε κουβαλούσα Γλώσσα μου διχαλωτή

για πες μου άλλο τι

θα ‘θελες για σένανε να κάνω

θες να εξαφανιστώ από τη Γη

όμως αυτή

τη χάρη δε στην κάνω»

Μπορείτε να το ακούσετε εδώ

Από το «Μην μου πάθεις τίποτα» στο «Φίδι»

Η δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση ξέσπασε μετά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, με αφορμή οικονομικές διαφωνίες και ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν δημόσιες αιχμές, με τον Καρβέλα να αμφισβητεί πτυχές της συμφωνίας για τη συναυλία και τη Βίσση, μέσω του δικηγόρου της, να υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα να ερμηνεύει τις επιτυχίες που έχει συνδέσει με τη φωνή της.

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