Εκτός από τις μεγάλες εκπτώσεις, η ASUS προσφέρει και ιδιαίτερα ελκυστικά προνόμια για τους αγοραστές.

Έφτασε ξανά η εποχή του χρόνου που οι εκπτώσεις είναι παντού και, μέσα στη θάλασσα των προσφορών, είναι μερικές φορές δύσκολο να αποφασίσετε ποιος φορητός υπολογιστής ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή και ετοιμάσαμε μια συλλογή μοντέλων για διαφορετικές ομάδες χρηστών, από μαθητές και οικιακούς χρήστες μέχρι λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών.

Πολύ περισσότερα από καλές τιμές

Αν και η Black Friday είναι γνωστή κυρίως για τις σημαντικές εκπτώσεις, η ASUS συμπληρώνει τις προσφορές της με μια σειρά από ελκυστικά προνόμια, κάνοντας την εμπειρία αγοράς ακόμη πιο ικανοποιητική. Ας δούμε πρώτα όλα όσα κερδίζετε με τους φορητούς υπολογιστές ASUS.

Perfect Warranty + ένα επιπλέον έτος εγγύησης

Με το πρόγραμμα «Perfect Warranty», η ASUS προσφέρει ένα μοναδικό προνόμιο. Αν κατά το πρώτο έτος χρήσης προκληθεί τυχαία ζημιά στον φορητό σας υπολογιστή (έπεσε, χύθηκε υγρό πάνω του ή συνέβη οποιοδήποτε άλλο ατύχημα), η ASUS θα τον επισκευάσει εντελώς δωρεάν.

Επιπλέον, η ASUS χαρίζει στους πελάτες της ένα επιπλέον έτος εγγύησης, επεκτείνοντας την κάλυψή σας από τα 2 στα 3 έτη. Προϋπόθεση για να λάβετε αυτά τα δύο προνόμια είναι να δηλώσετε το προϊόν στην ιστοσελίδα της ASUS εντός 90 ημερών από την αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε ΕΔΩ.

Πακέτα Google AI + Dropbox + ASUS WebStorage

Η επιπλέον εγγύηση δεν είναι το μόνο που προσφέρει η ASUS. Ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε, μπορείτε να λάβετε 3μηνη συνδρομή Google AI Pro ή Google AI Plus, για να αξιοποιήσετε τα κορυφαία, πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Αν χρειάζεστε επιπλέον χώρο αποθήκευσης δεδομένων, θα χαρείτε να μάθετε ότι η ASUS χαρίζει μαζί με τους φορητούς της υπολογιστές μια ετήσια συνδρομή 200 GB στο ASUS WebStorage και 6μηνη συνδρομή σε πακέτο Dropbox με 500 GB χώρου αποθήκευσης.

ROG Zephyrus Duo (GX651) – Η καλύτερη επιλογή για gaming και multitasking

Αυτός ο φορητός υπολογιστής είναι μοναδικός επειδή διαθέτει δύο μεγάλες οθόνες Nebula HDR OLED 16 ιντσών, προσφέροντας έναν τεράστιο χώρο εργασίας που μπορείτε να αξιοποιήσετε για gaming, αλλά και για δουλειά, όπως προγραμματισμό ή επεξεργασία βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών. Χάρη στον πιο πρόσφατο επεξεργαστή Intel Core Ultra 9, την κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 5090 και την κορυφαίου επιπέδου ψύξη με υγρό μέταλλο, ο ROG Zephyrus Duo προσφέρει απαράμιλλες επιδόσεις και ανταποκρίνεται με άνεση ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες.

Αξίζει επίσης να γνωρίσετε και το πρόγραμμα επιβράβευσης ROG Elite. Παρόλο που το όνομα θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι απευθύνεται μόνο σε κατόχους συσκευών ROG, μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε το επιθυμεί. Με την αγορά ενός φορητού υπολογιστή ROG κερδίζετε πολλούς πόντους που μπορείτε να εξαργυρώσετε με πολύτιμα και ενδιαφέροντα δώρα, ενώ πόντοι μπορούν να συγκεντρωθούν και χωρίς την αγορά κάποιας συσκευής.

ASUS TUF Gaming F16 – Για gamers που δεν θέλουν να ξοδέψουν πολλά

Αν αγαπάτε τα βιντεοπαιχνίδια αλλά, αντί για τον ταχύτερο φορητό υπολογιστή, αναζητάτε ένα μοντέλο με την καλύτερη σχέση τιμής και απόδοσης, τότε ο ASUS TUF Gaming F16 είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Στην προσφορά περιλαμβάνονται αρκετές εκδόσεις, με διαφορετικούς επεξεργαστές και κάρτες γραφικών, ώστε να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό σας. Όλα τα μοντέλα TUF Gaming έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810H, το οποίο εγγυάται ποιότητα και αξιοπιστία.

ASUS ProArt P16 (H7607) – Το κορυφαίο μοντέλο για τεχνητή νοημοσύνη

Από όλα τα μοντέλα των προσφορών Black Friday, ο ProArt P16 ξεχωρίζει για τη βελτιστοποίησή του στην τεχνητή νοημοσύνη. Εξοπλίζεται με την πλατφόρμα NVIDIA Spark, που σημαίνει ότι διαθέτει επεξεργαστή NVIDIA Grace και κάρτα γραφικών NVIDIA Blackwell RTX. Σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή μνήμη 128 GB RAM, η πλατφόρμα NVIDIA Spark μπορεί να εκτελεί με ευκολία απαιτητικά τοπικά LLM. Έτσι, για να χρησιμοποιήσετε προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να πληρώνετε ακριβές συνδρομές· μπορείτε να τα κάνετε όλα τοπικά, στον δικό σας φορητό υπολογιστή. Ο ASUS ProArt P16 διαθέτει επίσης μια εντυπωσιακή οθόνη Lumina Pro OLED 16 ιντσών, ενώ με την αγορά του κερδίζετε επιπλέον δωρεάν 2μηνη συνδρομή Perplexity Pro.

ASUS Zenbook DUO (UX8407) – Απογειώστε την παραγωγικότητά σας

Σας γοητεύει η ιδέα ενός φορητού υπολογιστή με δύο οθόνες, αλλά προτιμάτε κάτι πιο compact χωρίς έμφαση στο gaming; Η ιδανική επιλογή είναι το ASUS Zenbook DUO με δύο οθόνες Lumina Pro OLED 14 ιντσών. Αν εργάζεστε συχνά με πολλά προγράμματα ταυτόχρονα, το Zenbook DUO θα σας βοηθήσει να ανεβάσετε την παραγωγικότητά σας στο επόμενο επίπεδο, ενώ ο επεξεργαστής Intel Core Ultra X9 εγγυάται ομαλή λειτουργία χωρίς καθυστερήσεις. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από Ceraluminum, το οποίο είναι πολύ πιο ανθεκτικό στη φθορά και στις γρατζουνιές από το συμβατικό αλουμίνιο, διατηρώντας τον Zenbook DUO σαν καινούργιο για χρόνια.

ASUS Vivobook 15 και 16 – Εξαιρετικοί φορητοί υπολογιστές για καθημερινή χρήση

Τα μοντέλα Vivobook απευθύνονται σε χρήστες που αναζητούν ένα προσιτό φορητό υπολογιστή για σερφάρισμα, εργασίες γραφείου με το πακέτο Office και ψυχαγωγία με πολυμέσα. Ο φορητός υπολογιστής Vivobook 16 έχει ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 16 ιντσών και αναλογία πλευρών 16:10, για όσους χρειάζονται περισσότερο ωφέλιμο ύψος για εργασία, ενώ το Vivobook 15 έχει αναλογία 16:9, που είναι ιδανική για παρακολούθηση ταινιών και σειρών. Χάρη στη μεγάλη ποικιλία διαμορφώσεων, τα μοντέλα Vivobook καλύπτουν κάθε προϋπολογισμό. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα προνόμια που αναφέραμε (Perfect Warranty, επιπλέον έτος εγγύησης, πακέτο Google AI, Dropbox…) δίνονται και με τα πιο προσιτά μοντέλα ASUS Vivobook.

Εδώ αναφέραμε μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά, όμως τα μοντέλα της προσφοράς διαθέτουν πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες λειτουργίες. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να μάθετε πού και σε ποια τιμή μπορείτε να αγοράσετε όλους τους παραπάνω φορητούς υπολογιστές.