Το βίντεο από το Αιγάλεω κινητοποίησε την Αστυνομία, που κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα και να εξακριβώσει πού και πότε σημειώθηκε το περιστατικό.

«Της Πηνελόπης ο εγγονός είμαι». Με αυτή την ατάκα ένας 17χρονος προσέγγισε ηλικιωμένη στο Αιγάλεω, προσποιούμενος ότι τη γνώριζε, και στη συνέχεια έβαλε τα χέρια του στις τσέπες του μπουφάν της. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ενώ η Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τόσο τον τόπο του συμβάντος όσο και τη γυναίκα που δέχθηκε την προσέγγιση του ανηλίκου.

Ο νεαρός, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω, μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την υπόθεση.

Ο διάλογος με την ηλικιωμένη

Στο βίντεο ο 17χρονος πλησιάζει τη γυναίκα και την αποκαλεί «γιαγιούλα», ρωτώντας την αν είναι καλά. Εκείνη δεν φαίνεται να τον αναγνωρίζει και τότε ο ανήλικος επικαλείται την υποτιθέμενη συγγένειά του με την Πηνελόπη, προσπαθώντας να την πείσει ότι γνωρίζονται.

«Με θυμάσαι; Έχεις να μου δώσεις κάτι;», τη ρωτά, με την ηλικιωμένη να απαντά «πού να το βρω; Ούτε λεπτό». Ο νεαρός, ωστόσο, δεν απομακρύνεται. Αντίθετα, πλησιάζει ακόμη περισσότερο και βάζει το χέρι του στην αριστερή τσέπη του μπουφάν της. Αμέσως μετά ψάχνει και τη δεξιά.

Πριν φύγει, της λέει «χάρηκα θεία, ωραίο μπουφάν είναι, ευχαριστώ» και απομακρύνεται στρίβοντας σε ένα στενό. Από το βίντεο δεν προκύπτει αν κατάφερε να αφαιρέσει χρήματα ή κάποιο αντικείμενο από την ηλικιωμένη.

Εντοπίστηκε η γυναίκα

Η δημοσιοποίηση του βίντεο κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν πού και πότε έγινε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξακριβώσουν το ακριβές σημείο και τον χρόνο της απόπειρας, ενώ εντόπισαν και την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έδωσε κατάθεση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 17χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα από τα στοιχεία που έφεραν το περιστατικό στο προσκήνιο.

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