Αμπελόκηποι: Σκληρό βίντεο - Η στιγμή που ταξί παρασέρνει μοτοσικλετιστή
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Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης.
Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στη λεωφόρο Μεσογειων στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των Αμπελοκηπων, φέρνει στο φως το Newsbomb.
Ο μοτοσικλετιστής, όπως φαίνεται και στο βίντεο, διέσχισε κάθετα την κεντρική λεωφόρο, επιχειρώντας να κάνει αναστροφή και συγκρούστηκε με ταξί.
Ο μοτοσικλετιστής έχει τραυματιστεί και έχοντας τις αισθήσεις του τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε το βίντεο στο newsbomb.gr