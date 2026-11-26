Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στη λεωφόρο Μεσογειων στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των Αμπελοκηπων, φέρνει στο φως το Newsbomb.

Ο μοτοσικλετιστής, όπως φαίνεται και στο βίντεο, διέσχισε κάθετα την κεντρική λεωφόρο, επιχειρώντας να κάνει αναστροφή και συγκρούστηκε με ταξί.

Ο μοτοσικλετιστής έχει τραυματιστεί και έχοντας τις αισθήσεις του τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο στο newsbomb.gr