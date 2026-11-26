Οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν την Τετάρτη σε χωριό της περιοχής της Τριχωνίδας, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε στην Πάτρα για ιατροδικαστική εξέταση.

Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, με τις καταγγελίες να στρέφονται σε ένα ζευγάρι που φέρεται να εξέδιδε τη 15χρονη κόρη του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος όλων των προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι διαμένει σε χωριό της περιοχής της Τριχωνίδας. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έπειτα από στοιχεία που έφτασαν στις Αρχές και αφορούν τη φερόμενη εκμετάλλευση της ανήλικης από τους γονείς της.

Επτά εντάλματα σύλληψης

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έχουν προσαχθεί περισσότερα από 10 άτομα από την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχουν ήδη εκτελεστεί επτά εντάλματα σύλληψης, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων. Ο αριθμός των κατηγορουμένων ενδέχεται να αυξηθεί όσο προχωρά η έρευνα και αξιολογούνται τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εκμεταλλεύονταν τη 15χρονη, καθώς και αν υπήρχαν συγκεκριμένα πρόσωπα που την προσέγγιζαν ή συμμετείχαν στην υπόθεση. Παράλληλα, εξετάζεται η έκταση της δραστηριότητας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να συνέβαινε.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στην Πάτρα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν ευρήματα για βιασμό, γι' αυτό και οι κατηγορίες αφορούν ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

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