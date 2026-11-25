Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στις Freedom και Feathers, όμως η ζωή που τις περιμένει μακριά από το τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών δεν είναι τόσο ανέμελη όσο θα περίμενε κανείς

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου προεδρική χάρη σε δύο γαλοπούλες, τη Freedom και τη Feathers, συνεχίζοντας μια παράδοση που έχει καθιερωθεί στον Λευκό Οίκο. Οι δύο γαλοπούλες γλίτωσαν από το τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving), ωστόσο η ζωή που τις περιμένει ενδέχεται να μην είναι τόσο ευχάριστη όσο υποδηλώνει η συμβολική κίνηση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η φετινή τελετή ήταν η 79η στην ιστορία του θεσμού. Η παράδοση ξεκίνησε να αποκτά επίσημο χαρακτήρα επί προεδρίας του Τζορτζ Χέρμπερτ Γουόκερ Μπους, το 1989, όταν η απονομή χάριτος στις γαλοπούλες έγινε ετήσιο γεγονός. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Freedom και Feathers έλαβαν «πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων χάρη», προσθέτοντας μάλιστα ότι θα «ζήσουν για πάντα».

Η εκτροφή τους για κρέας μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους

Παρά την αποφυγή του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, οι δύο γαλοπούλες αντιμετωπίζουν μια διαφορετική δυσκολία. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα συγκεκριμένα λευκά πτηνά έχουν εκτραφεί επί δεκαετίες με βασικό στόχο την παραγωγή κρέατος και όχι τη μακροζωία ή την ανεξάρτητη διαβίωση. Οι γαλοπούλες αυτού του τύπου είναι σημαντικά βαρύτερες από τις άγριες, με το βάρος τους να πλησιάζει κατά μέσο όρο τα 30 λίβρες, δηλαδή περίπου 13,6 κιλά. Το μεγάλο σωματικό τους βάρος μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον σκελετό τους, προκαλώντας κινητικά προβλήματα και δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με το Vox, μία από τις γαλοπούλες που είχαν λάβει προεδρική χάρη το 2013 πέθανε μόλις έξι μήνες αργότερα, καθώς δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στη ζωή που ακολούθησε.

Οι δύο φετινές γαλοπούλες θα μεταφερθούν στο Κολέτζ Στέισον του Τέξας, όπου θα φιλοξενηθούν στο Πανεπιστήμιο Texas A&M για το υπόλοιπο της ζωής τους. Πριν από την απονομή της χάρης, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την απορία του για το αποτέλεσμα, το οποίο έδωσε στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Κερδίσαμε τη Δυτική Βιρτζίνια με 45 μονάδες διαφορά, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ υποψήφιος», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν ξέρω τι συνέβη. Την κέρδισα με μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω τι στο καλό έγινε στις τελευταίες εκλογές. Κάποιος, παρακαλώ, ας μου το εξηγήσει», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε επίσης στους πολίτες καλή Ημέρα των Ευχαριστιών, προτρέποντάς τους να περάσουν την εβδομάδα με την οικογένεια και τους φίλους τους. Τέλος, ανακοίνωσε ότι από το 2027 η καθιερωμένη τελετή απονομής χάριτος στις γαλοπούλες θα πραγματοποιείται στη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, την οποία περιέγραψε ως «αλεξίσφαιρη και προστατευμένη από πυραύλους».

🦃 President Trump pardoned Freedom and Feathers at the White House’s annual Thanksgiving ceremony, sparing the two West Virginia turkeys from becoming Thanksgiving dinner. https://t.co/4z5Tulf02z November 24, 2026

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