Ο σκηνοθέτης που υπέγραψε περίπου 100 παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Ιορδανίδη, ενός δημιουργού με μακρά πορεία στο θέατρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σε ηλικία 75 ετών, με τον ηθοποιό Σπύρο Μπιμπίλα να γνωστοποιεί τη δυσάρεστη είδηση μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το 2026 μας παίρνει πολλούς αξιόλογους κι αγαπημένους! Ο Γιάννης Ιορδανίδης, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, με πλήθος επιτυχιών, Έλληνας από την Αλεξάνδρεια, από χθες ξαφνικά δεν είναι ανάμεσά μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας τον σκηνοθέτη. Ο Ιορδανίδης άφησε πίσω του ένα σημαντικό έργο, έχοντας σκηνοθετήσει περίπου 100 παραστάσεις και έχοντας συνεργαστεί με μεγάλους θεατρικούς οργανισμούς και καλλιτέχνες.

Από το Κάιρο στην Ελλάδα

Ο Γιάννης Ιορδανίδης γεννήθηκε το 1951 στο Κάιρο της Αιγύπτου και ήταν γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Ιορδανίδη. Η σχέση του με την τέχνη ξεκίνησε ουσιαστικά από την παιδική του ηλικία, καθώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση μόλις πέντε ετών. Το 1962 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και ακολούθησε σπουδές στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη στην Αθήνα.

Αποφοίτησε το 1973, λαμβάνοντας το βραβείο Αιμίλιος Βεάκης. Την ίδια χρονιά έφυγε για το Παρίσι με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Εκεί απέκτησε τίτλους σπουδών στη θεατρική επιστήμη, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη νεοελληνική φιλολογία.

Πριν αφοσιωθεί στη σκηνοθεσία, είχε ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία ως ηθοποιός. Για περίπου δέκα χρόνια συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τον θίασο του Δημήτρη Χορν και το Εθνικό Θέατρο, συμμετέχοντας σε παραστάσεις έργων σπουδαίων δημιουργών, από τους αρχαίους τραγικούς και τον Αριστοφάνη μέχρι τον Σαίξπηρ, τον Ίψεν και τον Μπρεχτ. Παράλληλα εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη δίπλα σε καταξιωμένους ανθρώπους του ελληνικού θεάτρου.

Η διαδρομή στο Παρίσι

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1983 στο Παρίσι, στο θέατρο Ρον-Πουέν, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς γαλλικούς θιάσους και πρωταγωνιστές. Μία από τις ξεχωριστές στιγμές της πορείας του ήταν το 1991, όταν η παράσταση «Αλέξανδρος ο Μέγας» του Ζαν Ρασίν εκπροσώπησε επίσημα τη Γαλλία σε διεθνή φεστιβάλ, υπό την αιγίδα του τότε υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λανγκ.

Από το 1976 έως το 1991 είχε αναπτύξει παράλληλα μια σημαντική δραστηριότητα για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στη γαλλική πρωτεύουσα. Οργάνωσε και επιμελήθηκε θεατρικές και πολιτιστικές παραγωγές αφιερωμένες σε προσωπικότητες όπως η Κατίνα Παξινού, ο Μάνος Κατράκης, ο Κ. Π. Καβάφης, ο Γιώργος Σεφέρης και ο Γιάννης Ρίτσος. Στις δράσεις αυτές συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της γαλλικής και διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής, ενώ παρουσίασε οπτικοακουστικές παραγωγές με τη συμμετοχή ηθοποιών όπως ο Ιβ Μοντάν και ο Αλέν Ντελόν.

Κατά την παραμονή του στη Γαλλία ίδρυσε και διηύθυνε για περίπου δέκα χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης του Παρισιού, καθώς και τον θίασο Théâtre Ugrèque. Η δραστηριότητά του δεν περιορίστηκε στη σκηνοθεσία, καθώς ασχολήθηκε με τη μετάφραση θεατρικών έργων, τη συγγραφή μελετών και τη διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ.

Οι 100 παραστάσεις

Από το 1986 επέκτεινε τη σκηνοθετική του δραστηριότητα στην Ελλάδα, ενώ αργότερα συνεργάστηκε και με θεατρικούς οργανισμούς στη Γερμανία και την Κύπρο. Στην πορεία του ανέβασε έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, υπογράφοντας παραστάσεις σε σημαντικές σκηνές και φεστιβάλ.

Ανάμεσα στις γνωστές δουλειές του βρίσκονται έργα όπως «Ο Μισάνθρωπος», «Ο Αρχοντοχωριάτης», «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», «Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» και «Ρινόκερος». Ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με το αρχαίο ελληνικό δράμα, παρουσιάζοντας στην Επίδαυρο και σε διεθνή φεστιβάλ τις «Νεφέλες», την «Ειρήνη» και τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, καθώς και τον «Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή.

Το 1990 πραγματοποίησε την πρώτη του σκηνοθεσία όπερας στην Εθνική Λυρική Σκηνή, συνεχίζοντας αργότερα με έργα συνθετών όπως ο Ροσσίνι, ο Μπιζέ και ο Όφενμπαχ. Παράλληλα, δίδαξε υποκριτική για 15 συνεχή χρόνια σε δραματικές σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Για τη συνολική προσφορά του τιμήθηκε στη Γαλλία με το Χρυσό Μετάλλιο Σκηνοθεσίας της Διεθνούς Ακαδημίας του Παρισιού, ενώ στην Ελλάδα έλαβε σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος» του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή του υπήρξε πολυσχιδής, με το έργο του να εκτείνεται από το θέατρο και την όπερα μέχρι τη μετάφραση, τη διδασκαλία και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ