Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας απευθύνθηκε σε μέλη της Στρατηγικής Εφεδρείας, ζητώντας τους να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους

Σε μια κίνηση που έχει να συμβεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επικοινώνησε με περίπου 100.000 πρώην στρατιωτικούς, προκειμένου να ενισχύσει την ετοιμότητα της χώρας απέναντι στο ενδεχόμενο μιας σοβαρής κρίσης ή πολεμικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph, το οποίο αποκάλυψε πρώτο την πρωτοβουλία, επιστολές στάλθηκαν σε πρώην μέλη του βρετανικού Στρατού, του Βασιλικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι παραλήπτες ανήκουν στη λεγόμενη «Στρατηγική Εφεδρεία» (Strategic Reserve), δηλαδή σε κατηγορία πρώην στρατιωτικών που διατηρούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, νομική υποχρέωση επιστροφής στην υπηρεσία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τι ζητά το υπουργείο Άμυνας από τους πρώην στρατιωτικούς

Οι επιστολές έχουν στόχο να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των πρώην στρατιωτικών, αλλά και να καταγραφούν οι επαγγελματικές δεξιότητες και η εμπειρία που έχουν αποκτήσει μετά την αποχώρησή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν εθελοντικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στρατιωτικές ασκήσεις και άλλες δραστηριότητες. Μεταξύ των ευκαιριών που αναφέρονται είναι και η συμμετοχή στην άσκηση του ΝΑΤΟ Steadfast Defender, η οποία έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027. Η πρωτοβουλία αφορά πρώην στρατιωτικούς που διατηρούν συγκεκριμένη νομική υποχρέωση επιστροφής στην υπηρεσία σε εξαιρετικές περιστάσεις. Δεν αφορά το σύνολο των βετεράνων ούτε τον γενικό πληθυσμό.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, επιβεβαίωσε την επικοινωνία με τα μέλη της Στρατηγικής Εφεδρείας, μιλώντας στο Sky News. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιδιώκει να γνωρίζει πού βρίσκονται οι πρώην στρατιωτικοί, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας τους και ποιες δεξιότητες διαθέτουν σήμερα, ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία τους εφόσον προκύψει ανάγκη.

Χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «λογικό και αναγκαίο προληπτικό μέτρο», υπογραμμίζοντας ότι η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται καθησυχασμένοι και όχι να ανησυχούν από την κίνηση αυτή. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η χώρα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με άμεσο ενδεχόμενο πολέμου, αλλά πρέπει να προετοιμάζεται για τις πιθανές εξελίξεις.

Η επίσημη διευκρίνιση για την επιστράτευση

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε στις 26 Νοεμβρίου επίσημη ενημέρωση για τη Στρατηγική Εφεδρεία, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι η επικοινωνία με τους πρώην στρατιωτικούς και η πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις δεν αποτελούν ειδοποίηση επιστράτευσης.

Επισημαίνει, επίσης, ότι η ύπαρξη νομικής υποχρέωσης επιστροφής στην υπηρεσία δεν σημαίνει πως κάποιος πρόκειται απαραίτητα να επιστρατευτεί. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας αφορά εξαιρετικές περιστάσεις, όπως μια σοβαρή εθνική κρίση ή μια πολεμική σύγκρουση.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ευρώπη, με τη Ρωσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών του Λονδίνου και των συμμάχων του. Μάλιστα, στις 20 Νοεμβρίου ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν σε πολωνικό έδαφος, κατά τη διάρκεια μεγάλης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, κοντά σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν στρατιωτικές ασκήσεις ευρωπαϊκών δυνάμεων.

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