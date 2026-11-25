Ο Palmer Luckey επαναφέρει ένα φιλόδοξο σχέδιο που είχε συλλάβει το 2014, με στόχο τη δημιουργία μιας πλωτής πόλης με διάρκεια ζωής έως και 1.000 χρόνια

Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία του Oculus, της εταιρείας εικονικής πραγματικότητας που εξαγόρασε το Facebook το 2014 έναντι 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θέλει να δημιουργήσει μια πόλη στη μέση του ωκεανού. Ο Palmer Luckey επαναφέρει μια ιδέα που είχε αναπτύξει πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να προσφέρει μια εναλλακτική στις αμερικανικές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται από κανονισμούς και περιορισμούς.

Το εγχείρημα ονομάζεται SLAB και, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει διάρκεια ζωής 1.000 ετών. Ο Luckey αποκάλυψε την πρόθεσή του σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, εξηγώντας ότι η πώληση της Oculus τού έδωσε την οικονομική δυνατότητα να ασχοληθεί με την ανάπτυξη της ιδέας. «Η πώληση της Oculus στο Facebook το 2014 μου έδωσε τα χρήματα για να κάνω μαθήματα πτήσης ελικοπτέρου και να αναπτύξω μια πλωτή πόλη με την ονομασία SLAB, με σχεδιασμένη διάρκεια ζωής 1.000 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πλωτή πόλη που θέλει να παρακάμψει τους αμερικανικούς κανονισμούς

Πίσω από το σχέδιο βρίσκεται η επιθυμία του Luckey να δημιουργήσει έναν χώρο όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια από την αμερικανική νομοθεσία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η χημική μηχανική, η επεξεργασία μετάλλων και η διύλιση πετρελαίου. Η ιδέα δεν περιορίζεται, ωστόσο, σε μια υπεράκτια βιομηχανική εγκατάσταση. Ο δημιουργός της θέλει να αξιοποιήσει την πλωτή πόλη και ως κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας μια οικονομικότερη εναλλακτική σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην ξηρά. Ο ίδιος θεωρεί ότι το SLAB θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διέξοδος από κανονισμούς που χαρακτηρίζει λανθασμένους ή ξεπερασμένους, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα ενίσχυε τελικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Palmer Luckey δεν είναι άγνωστος στον χώρο της τεχνολογίας. Μετά την εξαγορά της Oculus από το Facebook, συνίδρυσε την Anduril Industries, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη αμυντικής τεχνολογίας. Όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή του, ο ίδιος και στενοί φίλοι του είχαν επενδύσει στην ιδέα του SLAB, όταν η αποτίμησή της έφτανε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το 2017. Έκτοτε, όπως υποστηρίζει, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις, αν και παραδέχεται ότι απομένει ακόμη πολλή δουλειά. Αφορμή για τη νέα δημόσια αναφορά του στο εγχείρημα αποτέλεσαν πληροφορίες ότι ο ίδιος και συνεργάτες του σχεδίαζαν να επαναφέρουν το SLAB ως ένα νέο project πλωτού κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Luckey ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι φιλοδοξίες του είναι πολύ μεγαλύτερες από τη δημιουργία μιας εγκατάστασης για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Προς το παρόν, το SLAB παραμένει ένα σχέδιο υπό ανάπτυξη και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Το αν η πλωτή πόλη θα πάρει τελικά μορφή μένει να φανεί, όπως και το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στη φιλοδοξία του δημιουργού της για διάρκεια ζωής μιας ολόκληρης χιλιετίας.

Selling Oculus to Facebook in 2014 gave me money for helicopter flight lessons and developing a seastead called SLAB with a 1,000 year design life. The goal was to be cheaper than land and absent state/local laws that cripple critical American industries like metal processing, medical research/treatment, desalination, oil refining, chemical engineering, and more. Me and a few close friends cashed it up at a $1B valuation back in 2017, and while it still has a long way to go, there has been significant progress towards my goal of reviving manifest destiny and westward expansion. At a time when most of the seasteading community wanted to escape the US and smoke pot, this was the one project explicitly designed to make America stronger, a relief valve for ill considered or outdated rules and regulations. I am only talking about it now because a few media outlets got wind of me and some friends topping up the coffers and plan on calling SLAB my new floating AI datacenter project. It is way cooler than that, way older than that, and I hate looking like a hype-chasing consensus loser, so now you have to read this tweet. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) November 18, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ