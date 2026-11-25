Τραγωδία στην Αίγυπτο, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε πετρελαιοειδή ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να επεκτείνεται σε διερχόμενα οχήματα

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό δρόμο του Καΐρου, στην Αίγυπτο, έπειτα από ανατροπή βυτιοφόρου που μετέφερε πετρελαιοειδή και την πυρκαγιά που ακολούθησε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με πληροφορίες της ανταποκρίτριάς της Φιλιώς Κονταφούρη, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, προκαλώντας σκηνές πανικού. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε πολυσύχναστο οδικό άξονα, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, γεγονός που έκανε την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.



Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αλ Ουαράκ (Al-Warraq), στην επαρχία της Γκίζας, κοντά στο Κάιρο, πάνω από τη σήραγγα 10 του Περιφερειακού δρόμου. Πρόκειται για έναν βασικό οδικό άξονα που συνδέει τις επαρχίες του Καΐρου, της Γκίζας και της Καλουμπίγια. Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, διασώστες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από φλεγόμενα αυτοκίνητα, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν δεκάδες ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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