Οι χρήστες του διαδικτύου προτιμούν να προσθέτουν μια προσωπική πινελιά στα στοιχεία σύνδεσής τους, δημιουργώντας αξιομνημόνευτα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

Εδώ και οκτώ χρόνια, η λίστα της NordPass με τους 200 πιο συνηθισμένους κωδικούς πρόσβασης καταγράφει τις συνήθειες των χρηστών και τις αλλαγές στις επιλογές τους.

Φέτος, η εταιρεία εξέτασε και τη σχέση των κωδικών με την ποπ κουλτούρα, από τα μουσικά συγκροτήματα και τα βιντεοπαιχνίδια μέχρι τους αθλητές και τα anime.

Οι πιο δημοφιλείς κωδικοί παγκοσμίως

Σε παγκόσμιο επίπεδο, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται ιδιαίτερα απλοί συνδυασμοί: το «123456» καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν τα «admin», «12345678» και «1234». Στις θέσεις από την έκτη έως τη δέκατη συναντάμε τα «12345», «password», «Aa12345», «Pass@123» και «1234567890».

Πώς επιλέγουν κωδικούς πρόσβασης οι χρήστες;

Οι κωδικοί πρόσβασης αποκαλύπτουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επιλογές όπως τα «corleone13» και «metallica» παραπέμπουν σε αγαπημένους χαρακτήρες και συγκροτήματα, ενώ τα «Genshinstrarrail_» και «squidgamethebest» συνδέονται με δημοφιλή παιχνίδια και σειρές. Σύμφωνα με την ανάλυση, πριν από τη δεκαετία του 2000 ιδιαίτερα δημοφιλής ήταν ο κωδικός «C@rlsagan1».

Τη δεκαετία του 2000 και του 2010 αυξήθηκαν οι αναφορές σε anime και βιντεοπαιχνίδια, με κωδικούς όπως τα «sasuke20» και «minecraft». Τη δεκαετία του 2020, τη θέση τους πήραν σε μεγάλο βαθμό τα διαδικτυακά memes και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως δείχνουν επιλογές τύπου «skibiditoilet» και «tiktok2002».

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