Ειδικοί κυβερνοασφάλειας εξηγούν γιατί η προσθήκη κόμματος στους κωδικούς πρόσβασης δεν προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση διαρροής αρχείων CSV.

Ένα μικρό σημείο στίξης στον κωδικό πρόσβασής σας μπορεί να φαίνεται σαν ένας έξυπνος τρόπος για να κρατήσετε μακριά τους χάκερ, αλλά λειτουργεί πράγματι; Μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X έχει πυροδοτήσει συζήτηση σχετικά με το αν η προσθήκη κόμματος σε έναν κωδικό πρόσβασης μπορεί να προστατεύσει τα προσωπικά στοιχεία εάν ένας ιστότοπος υποστεί διαρροή δεδομένων. Αν και η ιδέα ακούγεται ενδιαφέρουσα, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας λένε ότι δεν είναι ένα κόλπο στο οποίο πρέπει να βασίζονται οι χρήστες για να διατηρούν τους λογαριασμούς τους ασφαλείς.

Ο ισχυρισμός βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα σε αρχεία CSV. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες πριν δοκιμάσουν αυτήν τη μέθοδο.

Η ανάρτηση στο X που άναψε «φωτιές»

Η ανάρτηση κοινοποιήθηκε από τον Γουίλιαμ Άλβες και πρότεινε στους χρήστες να προσθέτουν ένα κόμμα στους κωδικούς πρόσβασής τους ώστε να προκαλούν προβλήματα εάν τα στοιχεία σύνδεσής τους καταλήξουν σε διαρροή δεδομένων.

Η ανάρτηση έγραφε: «Πάντα να βάζετε ένα κόμμα (,) στους κωδικούς πρόσβασής σας. Αν καταλήξουν ποτέ σε διαρροή δεδομένων, θα σπάσει το CSV». Το CSV σημαίνει Comma-Separated Values (Τιμές Διαχωρισμένες με Κόμμα). Πρόκειται για μια μορφή αρχείου που χρησιμοποιεί κόμματα για να διαχωρίσει πληροφορίες όπως ονόματα χρηστών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικούς πρόσβασης.

Η ιδέα πίσω από την ανάρτηση είναι ότι ένα κόμμα μέσα σε έναν κωδικό πρόσβασης θα μπορούσε να εκληφθεί εσφαλμένα ως διαχωριστικό όταν τα δεδομένα που διέρρευσαν αποθηκεύονται σε ένα κακώς μορφοποιημένο αρχείο CSV. Αυτό θα μπορούσε να μετακινήσει τις πληροφορίες σε λάθος στήλες και να κάνει το αρχείο δύσκολο στην ανάγνωση. Ο ισχυρισμός διαδόθηκε ευρέως, με τον λογαριασμό τεχνολογίας AGTP Insights να τον κοινοποιεί στους ακολούθους του.

A viral post claiming a comma in your password will break hackers' CSV files just got 5.7M views on X. Here's what you need to know. William Alves (@lavemowill) posted it in Portuguese on Nov 12, 2026. It reads: "Always put a comma (,) in your passwords. If they ever end up in a data leak, it'll break the CSV." He ended with "Confirm @grok?" The post drew about 19K likes, 8.5K quotes and 1.9K reposts. Grok replied that it works if the CSV doesn't use quotes around fields. Then the comma shifts the columns and messes up the file. It called it a classic trick to mess with anyone trying to parse the leak. That's only half the story. CSV files use commas as delimiters, so a badly made export could split a password with a comma into extra columns. But properly formatted CSV wraps such fields in quotes, and most programming languages have built-in libraries that parse them correctly. Security researchers and developers replying say you can't rely on it. One called it an internet myth that doesn't work in real breaches. There's a bigger point too. Decent systems store hashed passwords, not plain text, so the comma doesn't change anything except that your password contains a comma. Also, some sites may not even allow commas in passwords. The post spawned copycats. Many people pasted the same text and tagged Grok. Others joked about passwords like pass,word and 1,2345. One user suggested a semicolon instead. Posts in Spanish, Japanese, Korean and Chinese spread it further. Key numbers: - 5.7M views on the original post - About 19K likes - 8.5K quote posts - 1.9K reposts - Posted 3:06 AM, Nov 12, 2026 Bottom line: a comma won't protect your password in a breach. Long, unique passwords and a password manager still do. November 12, 2026

Οι ειδικοί εξηγούν γιατί το κόλπο με το κόμμα μπορεί να αποτύχει

Το Grok απάντησε επίσης στον ισχυρισμό και ανέφερε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν το αρχείο CSV δεν έβαζε εισαγωγικά γύρω από τα πεδία. Ωστόσο, τα σωστά δομημένα αρχεία CSV χρησιμοποιούν εισαγωγικά γύρω από πληροφορίες που περιέχουν κόμματα.

Για παράδειγμα, ένας κωδικός πρόσβασης όπως «pass,word» θα εξακολουθούσε να διαβάζεται ως μία καταχώριση από το σύγχρονο λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα δεν θα προκαλούσε πρόβλημα στο αρχείο. Υπάρχει επίσης ένας ακόμη λόγος για τον οποίο το κόλπο προσφέρει ελάχιστη προστασία.

Οι περισσότεροι αξιόπιστοι ιστότοποι δεν αποθηκεύουν τους κωδικούς πρόσβασης ως απλό κείμενο. Αντίθετα, αποθηκεύουν μια κρυπτογραφημένη έκδοση (hashed), η οποία μετατρέπει τον κωδικό πρόσβασης σε κωδικοποιημένη μορφή.

Ένα κόμμα στον αρχικό κωδικό πρόσβασης δεν μπερδεύει τους χάκερ που αποκτούν πρόσβαση σε τέτοια αρχεία. Επίσης, ορισμένοι ιστότοποι δεν επιτρέπουν στους χρήστες να συμπεριλαμβάνουν κόμματα στους κωδικούς πρόσβασής τους.

Πώς μπορείτε να διατηρήσετε τους λογαριασμούς σας ασφαλείς

Αντί να βασίζονται σε σημεία στίξης, οι ειδικοί ασφαλείας συνιστούν τη χρήση μεγάλων και διαφορετικών κωδικών πρόσβασης για κάθε λογαριασμό. Ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης (password manager) μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να τους δημιουργούν και να τους αποθηκεύουν χωρίς να χρειάζεται να θυμούνται τον καθένα ξεχωριστά.

Η ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (two-factor authentication) είναι ένα ακόμη χρήσιμο βήμα. Προσθέτει έναν επιπλέον έλεγχο κατά τη σύνδεση, καθιστώντας πιο δύσκολο για κάποιον να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν λογαριασμό ακόμη κι αν γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης.

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