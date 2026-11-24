Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για τους ιδιοκτήτες σύγχρονων αυτοκινήτων, αρκεί να γνωρίζουν πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι περιορισμοί του.

Ένα απλό κομμάτι αλουμινόχαρτο, από αυτά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε ελληνική κουζίνα, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για την προστασία του αυτοκινήτου από μια μέθοδο κλοπής που αξιοποιεί την τεχνολογία των σύγχρονων κλειδιών.

Η πρακτική που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί κάποιο παράξενο διαδικτυακό τέχνασμα. Πίσω της βρίσκεται μια επιστημονική αρχή που είναι γνωστή εδώ και σχεδόν δύο αιώνες και μπορεί να εμποδίσει την ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα στο κλειδί και το όχημα.

Η μέθοδος της κλοπής

Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (keyless entry). Ο οδηγός δεν χρειάζεται να βγάλει το κλειδί από την τσέπη ή την τσάντα του, καθώς το όχημα αναγνωρίζει το ηλεκτρονικό σήμα που εκπέμπει το χειριστήριο και ξεκλειδώνει αυτόματα όταν κάποιος πλησιάσει και πιάσει τη χειρολαβή.

Αυτή ακριβώς η ευκολία, όμως, μπορεί να μετατραπεί σε αδυναμία ασφαλείας. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν μια τεχνική που είναι γνωστή ως «επίθεση αναμετάδοσης» (relay attack), με την οποία μπορούν να υποκλέψουν και να μεταφέρουν το σήμα του κλειδιού σε μεγαλύτερη απόσταση.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη. Για παράδειγμα, εάν το κλειδί βρίσκεται κοντά στην εξώπορτα, ένας συνεργός μπορεί να πλησιάσει το σπίτι και να χρησιμοποιήσει ειδικό εξοπλισμό για να εντοπίσει το σήμα του. Ένας δεύτερος συνεργός, που βρίσκεται δίπλα στο αυτοκίνητο, λαμβάνει το αναμεταδιδόμενο σήμα.

Με αυτόν τον τρόπο, το όχημα «πιστεύει» ότι το αυθεντικό κλειδί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Έτσι, μπορεί να ξεκλειδώσει και να επιτρέψει την εκκίνηση του κινητήρα, χωρίς να έχει προηγηθεί παραβίαση της κλειδαριάς ή θραύση κάποιου τζαμιού.

Τι κάνει το αλουμινόχαρτο

Η λύση που προτείνεται βασίζεται στο φαινόμενο του κλωβού Faraday. Πρόκειται για μια επιστημονική αρχή που συνδέεται με τον Άγγλο φυσικό Μάικλ Φαραντέι, ο οποίος το 1836 πραγματοποίησε πειράματα με μεταλλικά περιβλήματα, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να περιορίσουν την επίδραση εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων στο εσωτερικό τους.

Στην πράξη, ένα αγώγιμο μεταλλικό περίβλημα μπορεί να εμποδίσει ή να εξασθενήσει σημαντικά τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που προσπαθούν να περάσουν από μέσα προς τα έξω και αντίστροφα. Αυτή είναι και η βασική λειτουργία μιας ειδικής θήκης Faraday, η οποία χρησιμοποιείται για την προστασία των ασύρματων κλειδιών αυτοκινήτου.

Το αλουμινόχαρτο μπορεί να λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο, εφόσον καλύπτει πλήρως το χειριστήριο. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πρακτική έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς δεν απαιτεί την αγορά κάποιου εξειδικευμένου προϊόντος.

Η διαδικασία είναι απλή: ο ιδιοκτήτης τυλίγει ολόκληρο το κλειδί με αλουμινόχαρτο, φροντίζοντας να μην υπάρχουν ανοίγματα ή ακάλυπτα σημεία από τα οποία θα μπορούσε να διαφύγει το σήμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερες από μία στρώσεις, ώστε να περιορίσει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα διαρροής.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Το αλουμινόχαρτο δεν αποτελεί εγγυημένη λύση ασφαλείας, καθώς η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από το πόσο καλά έχει καλυφθεί το κλειδί και από τις συχνότητες που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα. Γι' αυτό, οι ειδικές θήκες Faraday αποτελούν πιο αξιόπιστη επιλογή, εφόσον είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο χειριστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί μπορούν να ελέγξουν εάν η προστασία λειτουργεί, τοποθετώντας το κλειδί μέσα στη θήκη ή στο αλουμινόχαρτο και επιχειρώντας να ξεκλειδώσουν το αυτοκίνητο με το σύστημα keyless. Εάν το όχημα εξακολουθεί να αναγνωρίζει το κλειδί, η κάλυψη δεν είναι επαρκής.

Η συγκεκριμένη προφύλαξη έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα τις νυχτερινές ώρες, όταν το αυτοκίνητο παραμένει σταθμευμένο έξω από το σπίτι για πολλές ώρες. Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους κλοπής, η επίθεση αναμετάδοσης μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να χρειαστεί ο δράστης να αγγίξει το όχημα ή να προκαλέσει την παραμικρή ζημιά.

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