Μοιραία κατάληξη είχε η αντιπαράθεση δύο ανδρών σε ξενοδοχείο της Μπανγκόκ, όταν ένας 46χρονος Αμερικανός επιτέθηκε σε 39χρονο αθλητή των πολεμικών τεχνών.

Ένας καβγάς σε ξενοδοχείο της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη κατέληξε στον θάνατο ενός 46χρονου Αμερικανού τουρίστα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή με έναν 39χρονο Ιταλοβραζιλιάνο αθλητή του MMA.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο Tim Place. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Αμερικανός Καλίφ Έντουαρντ Χάρπερ είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί με υπάλληλο της υποδοχής, διαμαρτυρόμενος για τον θόρυβο. Μάλιστα, φέρεται να την είχε απειλήσει ότι θα της κόψει τον λαιμό, προκαλώντας της φόβο.

Η πρόκληση στο λόμπι

Στη συνέχεια, ο Χάρπερ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον 39χρονο Φρανκ Έρικ Μάρκες, γνωστό στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων με το παρατσούκλι «Frank the Tank». Ο τελευταίος είναι κάτοχος μαύρης ζώνης στο Brazilian Jiu-Jitsu και έχει ασχοληθεί με το MMA.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, ο Αμερικανός συνέχισε να προκαλεί λεκτικά τον Μάρκες, ο οποίος τον ρώτησε αν απευθύνεται σε εκείνον. Ο Χάρπερ τότε φέρεται να του πρότεινε να βγουν έξω για να λύσουν τις διαφορές τους.

Ο Ιταλοβραζιλιάνος δεν έδειξε διάθεση να συνεχίσει την αντιπαράθεση και κατευθύνθηκε προς το ασανσέρ. Ωστόσο, ο 46χρονος άνοιξε τις πόρτες την ώρα που έκλειναν, τον τράβηξε έξω και του επιτέθηκε, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του.

Ο Μάρκες αντέδρασε, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες, και κατάφερε να ακινητοποιήσει τον Αμερικανό στο πάτωμα. Η συμπλοκή είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο Χάρπερ υπέστη θανατηφόρα τραύματα.

Συνελήφθη ο αθλητής

Μετά το περιστατικό, ο 39χρονος παρέμεινε στο ξενοδοχείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του ως υπόπτου για ανθρωποκτονία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, καθώς δέχθηκε πρώτος επίθεση.

Η αστυνομία φέρεται να αναγνώρισε ότι ο Μάρκες προσπάθησε να προστατευτεί, ωστόσο οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν σε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαμβάνοντας υπόψη και την εξειδίκευσή του στις πολεμικές τέχνες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι ο ύποπτος διαθέτει μαχητικές δεξιότητες και θεωρείται έμπειρος μαχητής, επισημαίνοντας ότι η ενασχόλησή του με το MMA αποτελεί στοιχείο που εξετάζεται στην υπόθεση.

Από την πλευρά της, υπάλληλος του ξενοδοχείου περιέγραψε τον Μάρκες ως έναν ήρεμο πελάτη που επισκεπτόταν συχνά το κατάλυμα. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, ο Αμερικανός είχε φτάσει πρόσφατα και είχε δημιουργήσει προβλήματα, φτάνοντας στο σημείο να την απειλήσει για δεύτερη φορά εξαιτίας του θορύβου.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανασύνθεση των γεγονότων και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο καβγάς κατέληξε στον θάνατο του 46χρονου.