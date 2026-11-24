Η Κίνα δοκίμασε με επιτυχία ιπτάμενο μονοθέσιο αυτοκίνητο χωρίς φτερά.

Όχημα που θυμίζει μικρό αυτοκίνητο, αλλά μπορεί να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα χωρίς διάδρομο, πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του στην Κίνα. Το πρωτότυπο αποτελεί ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες ανάπτυξης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς που θα μπορούσαν στο μέλλον να μεταφέρουν επιβάτες πάνω από τους δρόμους.

Το βίντεο της δοκιμής δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από τον Κινέζο πρέσβη στην Ινδία, Xu Feihong. Σε αυτό φαίνεται το όχημα να βρίσκεται αρχικά σε επίπεδη επιφάνεια, να απογειώνεται κατακόρυφα χωρίς να χρειάζεται να κινηθεί σε διάδρομο και στη συνέχεια να αιωρείται, αλλάζοντας θέση στον αέρα. Στο τέλος κατεβαίνει και προσγειώνεται ξανά στο ίδιο σημείο.

Πώς λειτουργεί το ιπτάμενο αυτοκίνητο

Το βασικό χαρακτηριστικό του πρωτοτύπου είναι ότι δεν διαθέτει συμβατικά φτερά ή εξωτερικές έλικες. Αντί γι' αυτά, χρησιμοποιεί ένα σύστημα προώθησης με πολλαπλούς αεραγωγούς και κλειστούς ανεμιστήρες, οι οποίοι παράγουν την απαραίτητη ώθηση για να σηκωθεί από το έδαφος.

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες βρίσκονται προστατευμένες στο εσωτερικό του οχήματος, αντί να είναι εκτεθειμένες όπως συμβαίνει σε πολλά συμβατικά εναέρια μέσα. Το σύστημα μπορεί να κατευθύνει την ώθηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, επιτρέποντας στο όχημα να απογειώνεται, να παραμένει σταθερό στον αέρα και να μετακινείται.

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή αποσκοπεί και στη βελτίωση της ασφάλειας κατά τις πτήσεις σε χαμηλό ύψος, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές όπου η παρουσία εξωτερικών ελίκων θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πρωτοτύπου

Το ιπτάμενο όχημα είναι μονοθέσιο και έχει μέγιστο βάρος απογείωσης 280 κιλά, ενώ μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 120 κιλά. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν μαζί με το βίντεο της δοκιμαστικής πτήσης από τον Κινέζο πρέσβη στην Ινδία.

«Ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο κινεζικής κατασκευής χωρίς φτερά πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στην Τσανγκσά. Με βάρος απογείωσης 280 κιλά και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 120 κιλών, απογειώνεται χωρίς διάδρομο. Ο σχεδιασμός με τους κλειστούς ανεμιστήρες κρύβει τις λεπίδες στο εσωτερικό, κάνοντας τις πτήσεις στις πόλεις ασφαλέστερες», έγραψε ο Xu Feihong.

A China-made wingless flying car has completed its maiden flight in Changsha. 🚙 Weighing 280 kg at takeoff and carrying a 120 kg payload, it lifts off without a runway. The enclosed fan design hides the blades inside, making city flights safer. ✨ #FlyingCar #FutureTech #ChinaInnovation — Xu Feihong (@China_Amb_India) November 23, 2026

Είναι έτοιμο για να μεταφέρει επιβάτες;

Η επιτυχημένη δοκιμή αποτελεί μια επίδειξη των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αλλά δεν σημαίνει ότι το όχημα είναι ήδη έτοιμο να κυκλοφορήσει ή να προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.

Προς το παρόν πρόκειται για ένα μονοθέσιο πρωτότυπο που πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση. Θα χρειαστούν περαιτέρω έλεγχοι και δοκιμές, καθώς και η απαραίτητη πιστοποίηση, προτού μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες.

Η ανάπτυξη τέτοιων οχημάτων εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια για τη δημιουργία νέων μορφών αστικής μετακίνησης. Η δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για συμβατικούς διαδρόμους, ωστόσο η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η πρακτική εφαρμογή τους παραμένουν βασικές προκλήσεις.

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