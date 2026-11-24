Αν έχει φτάσει η ώρα να αναβαθμίσεις τον εξοπλισμό στο σκάφος σου, οι προσφορές Garmin σε βυθόμετρα, GPS αλλά και trolling motor Kraken είναι η ευκαιρία που αναζητούσες.

Σειρά STRIKER VIVID: Εντοπίστε που βρίσκονται τα ψάρια, αποθηκεύστε σημεία ψαρέματος και δείτε πληροφορίες για το ταξίδι σας με τη δημοφιλή σειρά βυθομέτρων Striker, με παραδοσιακό σόναρ CHIRP και σόναρ σάρωσης ClearVu και SideVu αλλά και έντονες χρωματικές παλέτες. Το πιο οικονομικό STRIKER Vivid 4cv με οθόνη 4.3” ξεκινάει από τιμή προσφοράς 219€, ενώ το αμέσως μεγαλύτερο STRIKER 5cv στις 5”, διατίθεται με όφελος 100€ στην τιμή των 299€.

Σειρά ECHOMAP UHD2: Ταξιδέψτε, ψαρέψτε και ευχαριστηθείτε κάθε στιγμή στο νερό με την αξιόπιστη σειρά βυθομέτρων και πλότερ ECHOMAP UHD2. Με οθόνες από τις 5 ίντσες μέχρι τις 9, θα βρείτε την έκδοση που ταιριάζει στο δικό σας σκάφος. Σχεδιάστε αυτόματα μία πορεία με τον περιλαμβανόμενο αναλυτικό χάρτη Ελλάδας, και επιλέξτε το κατάλληλο αισθητήριο για το σκάφος σας και για το ψάρεμα που κάνετε. Το πιο οικονομικό ECHOMAP UDH2 52cv με αισθητήριο GT 20 διατίθεται στα 519€, ενώ αντίστοιχα το ECHOMAP UHD2 92sv με αισθητήριο GT56 έχει τιμή προσφοράς 1299€.

Σειρά GPSMAP xx3: Κορυφαίες οθόνες με εξαιρετική ανάλυση, σόναρ 1kW CHIRP και σόναρ σάρωσης ClearVu και SideVu, εξελιγμένες δυνατότητες δικτύου και κορυφαίες λειτουργίες πλοήγησης – αυτή η σειρά συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεστε για το σκάφος σας. Αυτή την περίοδο θα βρείτε τη σειρά GPSMAP xx3 από τις 7” μέχρι τις 16” με τιμή προσφοράς που ξεκινάει από 1199€ και όφελος μέχρι 650€.

Trolling Motor FORCE KRAKEN: Οι πανίσχυρες trolling motors Force Kraken, διαθέσιμες με διαφορετικά μήκη άξονα για να ταιριάζουν σε διαφορετικούς τύπους σκαφών, λειτουργία ηλεκτρικής άγκυρας, εύκολη χρήση και εγκατάσταση και ασυναγώνιστη δύναμη, διατίθενται με όφελος που φτάνει μέχρι 850€.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Garmin σε προσφορά επισκεφτείτε το site Garmin.gr

Συνεργαζόμενα καταστήματα: Skordilis SA, Meimaris και κατάστημα Garmin Ιωαννίνων.