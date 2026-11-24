Ερευνητές στον Καναδά χρησιμοποιούν το ηλιακό φως για να μετατρέψουν τα πλαστικά απόβλητα σε οξικό οξύ, το κύριο συστατικό του ξιδιού.

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η παραγωγή πλαστικού παγκοσμίως αυξάνεται διαρκώς. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, από το 2000 έχουν παραχθεί περισσότερα από 450 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού. Το υλικό αυτό μπορεί να χρειαστεί έως και 500 χρόνια για να αποσυντεθεί, ενώ ακόμη και τότε μικροσκοπικά θραύσματα, γνωστά ως μικροπλαστικά, εξακολουθούν να παραμένουν στο περιβάλλον.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Waterloo στον Καναδά ανέπτυξαν μια μέθοδο που αξιοποιεί το ηλιακό φως για να μετατρέψει τα πλαστικά σε οξικό οξύ. Η σχετική μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Advanced Energy Materials.

Πώς το ηλιακό φως διασπά το πλαστικό

Η τεχνική βασίζεται σε μια σειρά χημικών αντιδράσεων που ενεργοποιούνται από το φως του ήλιου. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν έναν τεχνητό καταλύτη, ο οποίος, όταν εκτεθεί στην ηλιακή ακτινοβολία, προκαλεί τη διάσπαση των μοριακών αλυσίδων του πλαστικού.

Κατά τη διαδικασία αυτή, το πλαστικό μετατρέπεται σε οξικό οξύ, μια ουσία με ευρεία χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς αποτελεί το βασικό συστατικό του ξιδιού. Η αντίδραση πραγματοποιείται μέσα στο νερό, γεγονός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των θαλασσών και των ωκεανών.

Η δυνατότητα μετατροπής των πλαστικών αποβλήτων σε μια χρήσιμη χημική πρώτη ύλη θα μπορούσε να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της ρύπανσης. Αντί τα πλαστικά να παραμένουν στο περιβάλλον, θα μπορούσαν να αξιοποιούνται για την παραγωγή ενός υλικού με πρακτικές εφαρμογές.

«Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε την πλαστική ρύπανση»

Ο καθηγητής Yimin Wu, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα τεχνολογία: «Στόχος μας ήταν να αντιμετωπίσουμε την πλαστική ρύπανση μετατρέποντας τα μικροπλαστικά σε προϊόντα υψηλής αξίας, χρησιμοποιώντας το ηλιακό φως».

Από την πλευρά του, ο Roy Brouwer, συντάκτης της μελέτης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις πιθανές οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές της ανακάλυψης: «Από εμπορική και κοινωνική άποψη, τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με αυτή την καινοτομία φαίνονται ενθαρρυντικά».

Παρότι η μέθοδος παρουσιάζει ενδιαφέρον, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα και να αποτελέσει μια πρακτική λύση για την πλαστική ρύπανση. Η μετατροπή των αποβλήτων σε χρήσιμες πρώτες ύλες αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση, χωρίς όμως να αναιρεί την ανάγκη περιορισμού της παραγωγής και της χρήσης πλαστικού.

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