Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταυτοποίησε δύο 48χρονους για τη δολοφονία του 52χρονου, ενώ ο ένας συνελήφθη στο Αγρίνιο και ο δεύτερος αναζητείται.

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 52χρονου με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στη Γλυφάδα στις 11 Οκτωβρίου 2026, έφτασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν δύο 48χρονους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ ο ένας από αυτούς συνελήφθη στο Αγρίνιο και ο δεύτερος αναζητείται.

Πρόκειται για έναν 48χρονο Έλληνα, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο, καθώς και έναν 48χρονο αλλοδαπό, που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Σε βάρος του πρώτου σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, ενώ μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η διπλή επίθεση

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, όταν οι δύο δράστες προσέγγισαν με μοτοσικλέτα τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με δίκυκλο. Ένας από τους επιβαίνοντες άνοιξε πυρ επανειλημμένα εναντίον του, με αποτέλεσμα το θύμα να χάσει τον έλεγχο της μηχανής του και να πέσει στο οδόστρωμα.

Οι δράστες, ωστόσο, δεν απομακρύνθηκαν αμέσως από το σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, επέστρεψαν και πυροβόλησαν ξανά εναντίον του 52χρονου, προτού εξαφανιστούν. Από την αυτοψία που ακολούθησε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δέκα κάλυκες, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Η διαδρομή προς την Κερατέα

Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μετά τη δολοφονία. Όπως προέκυψε από την αξιολόγηση των στοιχείων, χρησιμοποίησαν την ίδια μοτοσικλέτα τόσο για να προσεγγίσουν το θύμα όσο και για να διαφύγουν.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Κερατέα, όπου στάθμευσαν το δίκυκλο σε απομονωμένη κατοικία. Εκεί φέρεται να τους περίμενε ο 48χρονος Έλληνας που συνελήφθη αργότερα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συγκεκριμένος άνδρας τους παρέλαβε με αυτοκίνητο και τους μετέφερε σε άλλη περιοχή της Αττικής, αναλαμβάνοντας έτσι ρόλο στη διαφυγή τους.

Από την περαιτέρω αξιολόγηση των προανακριτικών στοιχείων οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και τον δεύτερο 48χρονο, τον οποίο θεωρούν οδηγό της μοτοσικλέτας των δραστών. Ο ίδιος αναζητείται.

Η μηχανή είχε αποσυναρμολογηθεί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, η οποία είχε κρυφτεί και αποσυναρμολογηθεί σε επιμέρους τμήματα. Από το όχημα δεν βρέθηκε ο κινητήρας, στοιχείο που καταγράφηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, τμήματα της μοτοσικλέτας, ψηφιακά πειστήρια, καθώς και ένα κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών. Τα ευρήματα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 48χρονος που συνελήφθη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα σχετικά με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του δεύτερου ταυτοποιημένου προσώπου και την πλήρη διερεύνηση της δολοφονίας.

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