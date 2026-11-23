Μαύροι, κόκκινοι, κίτρινοι και λευκοί δίσκοι φιλοξενούν καθημερινά κρέας στα σούπερ μάρκετ, αλλά το χρώμα τους δεν αποτελεί ένδειξη ποιότητας ή φρεσκάδας.

Στα σούπερ μάρκετ συναντάμε συχνά συσκευασίες κρέατος σε διαφορετικά χρώματα, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει απορίες στους καταναλωτές σχετικά με το αν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους. Ωστόσο, οι μαύροι, κόκκινοι, κίτρινοι ή λευκοί δίσκοι δεν αντιστοιχούν σε κάποια επίσημη κατηγορία ποιότητας, ούτε αποτελούν εγγύηση ότι το προϊόν είναι πιο φρέσκο ή προέρχεται από καλύτερη πρώτη ύλη.

Στην πραγματικότητα, η επιλογή τους σχετίζεται κυρίως με εμπορικούς λόγους και την εμφάνιση του προϊόντος. Κάθε χρώμα μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό, ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε καταστήματος. Για παράδειγμα, οι μαύροι δίσκοι χρησιμοποιούνται συχνά για την ανάδειξη εκλεκτών κομματιών κρέατος, ενώ οι κίτρινοι μπορεί να προορίζονται για προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης ή προσφορές.

Οι κόκκινες συσκευασίες συναντώνται σε πιο παραδοσιακές παρουσιάσεις, ενώ οι λευκές αποτελούν μια συνηθισμένη επιλογή συσκευασίας. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ενιαίος κανονισμός που να καθορίζει τη χρήση συγκεκριμένων χρωμάτων, καθώς κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ακολουθεί τη δική της πρακτική.

Πώς θα αναγνωρίσετε το φρέσκο κρέας

To θέμα απασχόλησε τελευταία τα Αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με την τοπική Εθνική Υπηρεσία Υγείας και Ποιότητας Αγροδιατροφικών Προϊόντων της, οι καταναλωτές θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην εμφάνιση και την υφή του κρέατος, καθώς ένα φρέσκο κομμάτι πρέπει να έχει συμπαγή και ελαστική σύσταση, χωρίς δυσάρεστες οσμές.

Αντίθετα, οι έντονες σκούρες καφέ αποχρώσεις, η παρουσία βλέννας ή μια ασυνήθιστα μαλακή υφή ενδέχεται να αποτελούν ενδείξεις αλλοίωσης. Εξίσου σημαντικές είναι οι συνθήκες συντήρησης μιας και το συσκευασμένο κρέας που δεν διατίθεται σε συσκευασία κενού αέρος θα πρέπει να έχει ροζ χρώμα και να διατηρείται σε θερμοκρασία από 0 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η συσκευασία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς τρύπες, σκισίματα ή άλλες φθορές.

Τι πρέπει να ελέγχετε στην ετικέτα πριν από την αγορά

Πολύ πιο χρήσιμες πληροφορίες από το χρώμα του δίσκου παρέχει η ετικέτα του προϊόντος. Πριν επιλέξουν ένα κομμάτι κρέας, οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγχουν την ονομασία της κοπής, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, τη χώρα ή τον τόπο προέλευσης, τον αριθμό παρτίδας, καθώς και τις οδηγίες συντήρησης.

Ο Αργεντινός Κώδικας Τροφίμων καθορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ετικέτες των συσκευασμένων τροφίμων. Από την πλευρά της, η Εθνική Υπηρεσία Φαρμάκων, Τροφίμων και Ιατρικής Τεχνολογίας επισημαίνει ότι όλες αυτές οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται με πληρότητα και ευκρίνεια, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες στους καταναλωτές.

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