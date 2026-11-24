Με αναφορές στα αιτήματα εκταφής, στα οστά που δεν ταυτοποιήθηκαν και στα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας συνεχίστηκε η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι στη Λάρισα.

Με την κατάθεση του Πάνου Ρούτσι συνεχίστηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου η 52η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ταυτοποίηση της σορού του γιου του, στην καταστροφή του βιολογικού υλικού, αλλά και στα αιτήματα εκταφής που, όπως είπε, δεν έγιναν δεκτά.

Η κατάθεσή του, η οποία είχε διακοπεί στις 14 Οκτωβρίου, συνεχίστηκε με ερωτήσεις της συνηγόρου της οικογένειας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Ρούτσι περιέγραψε την αγωνία της οικογένειάς του για όσα συνέβησαν μετά τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση για κρίσιμες ενέργειες της ανακριτικής διαδικασίας.

Η καταστροφή των δειγμάτων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βιολογικό υλικό του παιδιού του, λέγοντας ότι η οικογένεια πληροφορήθηκε από την τηλεόραση πως είχε καταστραφεί. Όπως υποστήριξε, δεν είχε προηγηθεί ενημέρωση προς τους συγγενείς, ενώ όταν έμαθαν τι είχε συμβεί απευθύνθηκαν στον ανακριτή ζητώντας εξηγήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον λόγο που τα δείγματα καταστράφηκαν περίπου 40 ημέρες μετά το δυστύχημα, ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε ότι η εξήγηση που έλαβαν ήταν πως δεν χρειάζονταν πλέον. Ο ίδιος, ωστόσο, εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν διατηρήθηκαν μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

«Πιστεύω πως όλη η διαδικασία που έγινε στη Λάρισα δεν έγινε σωστά. Πήρα ένα κλειστό φέρετρο και δεν είδα ποτέ το παιδί μου», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να βιώνει η οικογένεια σχετικά με την ταυτοποίηση και τα ευρήματα της υπόθεσης.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε ακόμη σε οστά που, όπως είπε, δεν γνωρίζει σε ποιον ανήκουν και τα οποία δεν ενταφιάστηκαν. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η οικογένεια ζήτησε διευκρινίσεις, χωρίς να λάβει τις απαντήσεις που περίμενε. Ακολούθησαν, όπως ανέφερε, τέσσερα ή πέντε αιτήματα για εκταφή, τα οποία δεν έγιναν δεκτά.

Τα ερωτήματα για το φορτίο

Ο Πάνος Ρούτσι επέμεινε ότι οι συγγενείς ζητούσαν να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μετά τη σύγκρουση και τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία. Εξέφρασε, μάλιστα, την πεποίθηση ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις για το ενδεχόμενο ύπαρξης χημικής ουσίας στο φορτίο.

«Χάσαμε τα παιδιά μας. Είναι τόσο δύσκολο να μας πουν την αλήθεια; Δεν αρκεί το ανθρώπινο λάθος. Πριν από αυτό υπήρχαν και προειδοποιήσεις», ανέφερε, επαναφέροντας το αίτημα της οικογένειας να προχωρήσει η εκταφή του γιου του. «Έναν χρόνο τώρα να μην μπορώ να κάνω την εκταφή του παιδιού μου;», διερωτήθηκε.

Στην ίδια κατάθεση αναφέρθηκε και στα βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν την εμπορική αμαξοστοιχία λίγο πριν από τη σύγκρουση. Όπως είπε, οι συγγενείς αρχικά ήθελαν να δουν το υλικό για να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ υποστήριξε ότι αργότερα διαπίστωσαν πως τα βίντεο που παρουσιάστηκαν δεν ήταν γνήσια. Εξέφρασε επίσης την οργή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως περιέγραψε, αντιμετωπίστηκε από τον δικηγόρο Βασίλη Καπερνάρο έξω από τα δικαστήρια, κάνοντας αναφορά σε σχόλιο που του αποδίδει σχετικά με την απεργία πείνας που είχε πραγματοποιήσει.

Πριν από την έναρξη της κατάθεσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε καταγγείλει καθυστερήσεις από την Εισαγγελία Λάρισας στο ζήτημα των εκταφών. Προανήγγειλε, παράλληλα, την κατάθεση γραπτού αιτήματος, ώστε η σχετική διαδικασία να τεθεί υπό την αιγίδα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του Πάνου Ρούτσι, αναμένεται να καταθέσουν η μητέρα του Ντένις, Μιρέλα Ρούτσι, καθώς και ο αδελφός του, Κρίστιαν.

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