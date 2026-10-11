Είχε συλληφθεί για πυροβολισμούς και ενδοοικογενειακή βία ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός, με σφαίρα στο κεφάλι, στη Γλυφάδα.

Νεκρός εντοπίστηκε στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10), ο άνδρας που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν οργανωμένος οπαδός και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για ποινικές υποθέσεις.

Η σορός του βρέθηκε λίγο μετά τη 01:00, στο σημείο όπου διασταυρώνονται η λεωφόρος Καραμανλή και η οδός Παναγούλη, κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο.

Οι υποθέσεις του που είχαν απασχολήσει

Ο άνδρας ήταν γνωστός στις αστυνομικές Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για διαφορετικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιστατικά με πυροβολισμούς και υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το 2015 είχε συλληφθεί, ενώ το 2018 φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε άλλον οπαδό έξω από το ΟΑΚΑ, υποστηρικτή της ίδιας ομάδας. Σε διαφορετικό περιστατικό, είχε πυροβολήσει επίσης οπαδό της ίδιας ομάδας, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Για την υπόθεση που σημειώθηκε στη δεύτερη περίπτωση σχηματίστηκε δικογραφία και ο ίδιος συνελήφθη το 2022. Το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και την ίδια χρονιά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του αποτελούν αντικείμενο ερευνών από τις Αρχές. Η Αστυνομία αναζητεί υλικό από κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπίσει στοιχεία που θα την οδηγήσουν στον δράστη ή τους δράστες της δολοφονίας.

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