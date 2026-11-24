Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του με την είσοδο του τελευταίου μήνα της χρονιάς.

Με τσουχτερό κρύο, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες αναμένεται να μπει ο Δεκέμβριος στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του βρετανικού μετεωρολογικού μοντέλου UKMO.

Όπως δείχνει ο προγνωστικός χάρτης του UKMO για την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, ένα κύμα ψύχους κατεβαίνει από τα Βαλκάνια και σκεπάζει ολόκληρη την Ελλάδα, φέρνοντας χειμωνιάτικο σκηνικό από άκρη σε άκρη.

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