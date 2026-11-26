Ένας εργάτης σε ορυχείο στην Νότια Αφρική ανακάλυψε ένα διαμάντι 3.106 καρατίων, το οποίο έμελλε να γίνει μέρος των σημαντικότερων βασιλικών κοσμημάτων της Βρετανίας

Μια από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις πολύτιμων λίθων στην ιστορία σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1905, όταν ο εργάτης Frederick Wells εντόπισε ένα λαμπερό αντικείμενο στα τοιχώματα ορυχείου της Νότιας Αφρικής

Χρησιμοποιώντας τον σουγιά του, κατάφερε να το αποσπάσει, χωρίς να γνωρίζει ότι κρατούσε στα χέρια του ένα ακατέργαστο διαμάντι 3.106 καρατίων. Ο πολύτιμος λίθος ονομάστηκε Cullilan, προς τιμήν του ιδιοκτήτη του ορυχείου Premier, κοντά στην Πρετόρια. Αργότερα κόπηκε σε εννέα μεγάλα διαμάντια, με το μεγαλύτερο να ζυγίζει 530 καράτια και να αποτελεί σήμερα μέρος του βασιλικού σκήπτρου της Βρετανίας

Πως το διαμάντι κατέληξε στα χέρια της βασιλικής οικογένειας

Αρχικά, η πώληση ενός τόσο σπάνιου και πολύτιμου λίθου αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση, καθώς δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι αγοραστές. Τελικά, η κυβέρνηση της αποικίας του Τράνσβααλ αποφάσισε να το αγοράσει έναντι 150.000 λιρών και να το προσφέρει ως δώρο στον βασιλιά Εδουάρδο Ζ΄.

Σύμφωνα με το Royal Collection Trust, το ακατέργαστο διαμάντι είχε μήκος περίπου 10,1 εκατοστά, πλάτος 6,35 εκατοστά και βάθος 5,9 εκατοστά.

Παρότι ανακαλύφθηκε το 1905, χρειάστηκαν έξι χρόνια μέχρι να τοποθετηθεί στο βασιλικό σκήπτρο. Το 1911, ο βασιλικός κοσμηματοποιός Garrard ανέλαβε την τοποθέτησή του στο Σκήπτρο του Κυρίαρχου με τον Σταυρό, ένα αντικείμενο που είχε κατασκευαστεί αρχικά για τη στέψη του Καρόλου Β΄ το 1661.

Τα δύο μεγαλύτερα κομμάτια του Cullinan

Το βάρος του διαμαντιού ήταν τόσο μεγάλο, ώστε χρειάστηκε να ενισχυθεί η κατασκευή του σκήπτρου για να μπορέσει να το υποστηρίξει. Ωστόσο, ο μηχανισμός του είναι αρθρωτός, γεγονός που επιτρέπει την αφαίρεση του πολύτιμου λίθου, ώστε να μπορεί να εκτεθεί και ξεχωριστά.

Το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι που προέκυψε από την κοπή του αρχικού διαμαντιού είναι το Cullinan II, βάρους 317,4 καρατίων. Σήμερα βρίσκεται ενσωματωμένο στο Αυτοκρατορικό Στέμμα του Κράτους, αποτελώντας ένα ακόμη από τα σημαντικότερα κοσμήματα της Βρετανικής βασιλικής συλλογής.

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