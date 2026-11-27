Ο Στράους Ζέλνικ, διευθύνων σύμβουλος της Take-Two Interactive πίσω από το Grand Theft Auto VI, αποκάλυψε ότι δεν παίζει ο ίδιος βιντεοπαιχνίδια.

Εκατομμύρια παίκτες εξερευνούν το Grand Theft Auto VI (GTA 6) έπειτα από αναμονή 13 ετών για τον νεότερο τίτλο της δημοφιλούς σειράς. Ωστόσο, ο Στράους Ζέλνικ, ο άνθρωπος που ηγείται της εταιρείας πίσω από το παιχνίδι, αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν παίζει βιντεοπαιχνίδια.

Ο Ζέλνικ είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Take-Two Interactive Software, της μητρικής εταιρείας της Rockstar Games. Αν και απέχει από το gaming, εξακολουθεί να παρακολουθεί πώς βιώνουν οι χρήστες τα παιχνίδια που αναπτύσσονται υπό την ηγεσία του. Μοιράστηκε επίσης ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές του συνήθειες και το πρόγραμμα γυμναστικής του.

Ο πρωτοστάτης του GTA VI δεν έχει παίξει ΠΟΤΕ το πιο διάσημο παιχνίδι

Σε συνέντευξή του τον Μάιο στο Business Insider, ο Ζέλνικ μίλησε για τον τρόπο ζωής του και εξήγησε ότι δεν πίνει, δεν καπνίζει και δεν έχει στην κατοχή του... όπλο. Ανέφερε επίσης ότι η διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής του ρουτίνας: «Προπονούμαι συνέχεια, μπορεί και δύο φορές την ημέρα. Ασχολούμαι με τη γυμναστική όσο ποτέ άλλοτε».

Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τα βιντεοπαιχνίδια, ο Ζέλνικ εξήγησε γιατί δεν πιστεύει ότι ένας διευθύνων σύμβουλος χρειάζεται να παίζει τα παιχνίδια για να κατανοήσει την επιχείρηση: «Δεν νομίζω ότι το να είσαι ο επικεφαλής καταναλωτής βοηθά πραγματικά έναν CEO να είναι αποτελεσματικός σε αυτή τη δουλειά». Ωστόσο, παρακολουθεί άλλους ανθρώπους να παίζουν: «Βλέπω το όλο θέμα. Απλώς δεν είμαι εγώ αυτός που κρατά το χειριστήριο».

Ο Ζέλνικ εντάχθηκε στην ηγεσία της Take-Two τον Μάρτιο του 2007 ως πρόεδρος. Έγινε εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2008 και ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου τον Ιανουάριο του 2011.

Πριν ενταχθεί στην εταιρεία, διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BMG Entertainment. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Take-Two, η εταιρεία είχε αξία 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με περισσότερες από 200 δισκογραφικές εταιρείες και δραστηριότητα σε 54 χώρες. Ο Ζέλνικ κατέχει πτυχίο (BA) από το Πανεπιστήμιο Wesleyan, πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ και μεταπτυχιακό (MBA) από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ.

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