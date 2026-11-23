Οι πιπεριές κάλυψαν δύο λωρίδες πολυσύχναστου δρόμου στο Φορτ Μάγιερς, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν φορτηγό έχασε 19 παλέτες με πιπεριές, με αποτέλεσμα να καλυφθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε πολυσύχναστο δρόμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Λι, οι παλέτες έπεσαν την Τρίτη σε τμήμα της λεωφόρου Palm Beach Boulevard, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75, στην περιοχή του Φορτ Μάγιερς. Κάθε παλέτα ζύγιζε περίπου 600 λίβρες, δηλαδή 272 κιλά, με το συνολικό φορτίο που κατέληξε στο οδόστρωμα να φτάνει περίπου τους 5,2 τόνους. Οι πιπεριές κάλυψαν δύο λωρίδες στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν στο προσωρινό κλείσιμό τους.

Χωρίς τραυματισμούς από το περιστατικό

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία λίγο πριν από τις 22:00 της ίδιας ημέρας, αφού απομακρύνθηκαν οι πιπεριές. Η αστυνομία της κομητείας Λι ενημέρωσε τους πολίτες μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας μάλιστα έναν χιουμοριστικό τόνο στο περιστατικό.

«Ο δρόμος είναι πλέον καθαρός. Οι πιπεριές κατάφεραν να δουν μια ακόμη μέρα. Λίγους βαθμούς πιο δροσερά και η νοτιοδυτική Φλόριντα θα παρακαλάει για φρέσκιες πιπεριές τσίλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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