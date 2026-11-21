Σχολεία: Πότε σταματούν τα μαθήματα για τα Χριστούγεννα και πότε επιστρέφουν οι μαθητές
Αντίστροφα μετρούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί για τις διακοπές των Χριστουγέννων, καθώς πλησιάζει η περίοδος κατά την οποία τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τις γιορτές.
Η τελευταία ημέρα μαθημάτων για το 2026 θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου. Από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου ξεκινούν επίσημα οι χριστουγεννιάτικες διακοπές, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.
Οι ημερομηνίες των διακοπών
Το πρόγραμμα είναι κοινό για όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή για τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η περίοδος των διακοπών καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν αποτελεί έκτακτη αλλαγή στο σχολικό ημερολόγιο.
Ειδικότερα, η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν μαθήματα πριν από τις γιορτές. Την επόμενη ημέρα, παραμονή Χριστουγέννων, αρχίζει η περίοδος κατά την οποία δεν διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι ημερομηνίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους μαθητές και γονείς είναι οι εξής:
- Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026: Τελευταία ημέρα μαθημάτων.
- Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026: Έναρξη χριστουγεννιάτικων διακοπών.
- Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026: Χριστούγεννα.
- Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027: Πρωτοχρονιά.
- Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027: Θεοφάνια.
- Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027: Τελευταία ημέρα διακοπών.
- Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027: Επιστροφή στα σχολεία.
Η ιδιαιτερότητα της επιστροφής
Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο φετινό σχολικό ημερολόγιο είναι ότι η επανέναρξη των μαθημάτων θα γίνει Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις τους για μία μόνο ημέρα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο.
Η πρώτη πλήρης εβδομάδα μαθημάτων μετά τις διακοπές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2027. Έτσι, παρά την επιστροφή στις 8 Ιανουαρίου, η ουσιαστική επαναφορά στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα.
Συνολικά, οι σχολικές διακοπές θα διαρκέσουν 15 ημερολογιακές ημέρες, από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, περιλαμβάνοντας τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια.
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