Το σχολικό ημερολόγιο έχει μια ιδιαιτερότητα τον Ιανουάριο, καθώς οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες για μία ημέρα και μετά θα ακολουθήσει Σαββατοκύριακο.

Αντίστροφα μετρούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί για τις διακοπές των Χριστουγέννων, καθώς πλησιάζει η περίοδος κατά την οποία τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τις γιορτές.

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων για το 2026 θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου. Από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου ξεκινούν επίσημα οι χριστουγεννιάτικες διακοπές, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Οι ημερομηνίες των διακοπών

Το πρόγραμμα είναι κοινό για όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή για τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η περίοδος των διακοπών καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν αποτελεί έκτακτη αλλαγή στο σχολικό ημερολόγιο.

Ειδικότερα, η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν μαθήματα πριν από τις γιορτές. Την επόμενη ημέρα, παραμονή Χριστουγέννων, αρχίζει η περίοδος κατά την οποία δεν διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι ημερομηνίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους μαθητές και γονείς είναι οι εξής:

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026: Τελευταία ημέρα μαθημάτων.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026: Έναρξη χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026: Χριστούγεννα.

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027: Πρωτοχρονιά.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027: Θεοφάνια.

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027: Τελευταία ημέρα διακοπών.

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027: Επιστροφή στα σχολεία.

Η ιδιαιτερότητα της επιστροφής

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο φετινό σχολικό ημερολόγιο είναι ότι η επανέναρξη των μαθημάτων θα γίνει Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις τους για μία μόνο ημέρα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο.

Η πρώτη πλήρης εβδομάδα μαθημάτων μετά τις διακοπές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2027. Έτσι, παρά την επιστροφή στις 8 Ιανουαρίου, η ουσιαστική επαναφορά στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα.

Συνολικά, οι σχολικές διακοπές θα διαρκέσουν 15 ημερολογιακές ημέρες, από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, περιλαμβάνοντας τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια.

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