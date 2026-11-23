Από το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς του Παρισιού, ο 26χρονος Λι Φράιερ βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος, αντιμέτωπος με 17 βαριές ποινικές κατηγορίες.

Στο επίκεντρο σοβαρής δικαστικής υπόθεσης βρίσκεται στη Βρετανία ο 26χρονος Παραολυμπιονίκης Λι Φράιερ, ο οποίος κατηγορείται για σειρά αδικημάτων, ανάμεσά τους και 11 βιασμούς. Ο αθλητής είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο μπάσκετ με αμαξίδιο.

Οι καταγγελίες αφορούν φερόμενες επιθέσεις σε βάρος της ίδιας γυναίκας, σε διάστημα πέντε ετών, από τον Μάιο του 2021 έως τον Μάιο του 2026. Τα περιστατικά φαίνεται πως δεν σημειώθηκαν μόνο στην Αγγλία, αλλά και στην Ισπανία και στη Νότια Αφρική. Συνολικά, ο Φράιερ αντιμετωπίζει 17 κατηγορίες.

Εκτός από τις 11 κατηγορίες για βιασμό, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ηδονοβλεψία, σκόπιμος στραγγαλισμός, επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη και ελεγκτική ή καταναγκαστική συμπεριφορά στο πλαίσιο προσωπικής σχέσης. Κατηγορείται επίσης για κατοχή κοκαΐνης και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Η εμφάνιση στο δικαστήριο και η δίκη το 2027

Ο 26χρονος εμφανίστηκε την Πέμπτη μέσω βιντεοσύνδεσης ενώπιον του Leeds Crown Court, καθώς κρατείται και δήλωσε αθώος για τις 16 από τις 17 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για τις 11 κατηγορίες βιασμού, ενώ για την κατηγορία της ηδονοβλεψίας δεν καταχωρίστηκε δήλωση ενοχής ή αθωότητας. Η δίκη έχει οριστεί να αρχίσει στις 22 Μαρτίου 2027 και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, ενώ μέχρι τότε, ο Φράιερ θα παραμείνει προφυλακισμένος.

Ο αθλητής συνελήφθη για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2026 και στη συνέχεια τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη βρετανική ομοσπονδία μπάσκετ με αμαξίδιο. Η British Wheelchair Basketball ανακοίνωσε ότι τον απομάκρυνε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας και από κάθε δραστηριότητά της, ενώ ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.

26 year old Paralympic wheelchair basketball medalist Lee Fryer charged with 11 counts of rape https://t.co/TpajcrbTtI November 23, 2026

Η ομοσπονδία δήλωσε ότι γνωρίζει τις κατηγορίες και αναγνωρίζει τη σοβαρότητά τους, διευκρινίζοντας πως δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ParalympicsGB, η οποία επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για την υπόθεση, χωρίς να προχωρήσει σε πρόσθετες δηλώσεις.

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