Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποκτά ολοένα και περισσότερη ευρωπαϊκή διάσταση, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να επεκτείνονται και τις διπλωματικές προσπάθειες να οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτείνονται πέρα από τα αρχικά γεωγραφικά όρια της σύγκρουσης, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της δεν φαίνεται να αποδίδουν. Σύμφωνα με εκτενή ανάλυση του CNN, οι εξελίξεις δημιουργούν νέους κινδύνους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με το ενδεχόμενο ευρύτερης αντιπαράθεσης να παραμένει ανοιχτό.

Περισσότερες από έξι εβδομάδες διαβουλεύσεων δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο, ενώ αντίθετα, η αποδυνάμωση της ουκρανικής άμυνας, η αμετακίνητη στάση της Μόσχας και οι δυσκολίες στην αμερικανική διπλωματική προσπάθεια έχουν επιβαρύνει το κλίμα. Την Παρασκευή, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση διάρκειας έξι ωρών με πυραύλους και drones, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως τη σφοδρότερη της χρονιάς. Τα πλήγματα προκάλεσαν δεκάδες θανάτους και νέες διακοπές ηλεκτροδότησης σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας, ακόμη και στο Κίεβο.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους. Εκτός από τα τρία πλήγματα στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία, ουκρανικά drones φέρεται να επιτέθηκαν σε ρωσικό πλοίο στη Βαλτική, κοντά στο Καλίνινγκραντ, αλλά και σε ρωσικά ναυτικά μέσα ανοιχτά της Βεγγάζης στη Λιβύη.

Οι επιθέσεις που φέρνουν το ΝΑΤΟ πιο κοντά στη σύγκρουση

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επέκταση των ουκρανικών επιχειρήσεων σε περιοχές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς για τη Ρωσία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Καλίνινγκραντ, το ρωσικό θύλακα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία. Το CNN εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση στο ρωσικό πλοίο Sparta 2 βρίσκεται πιθανότατα η Ουκρανία, ενώ η Μόσχα κατηγόρησε τη Λιθουανία ότι επέτρεψε τη διέλευση του drone από τον εναέριο χώρο της, ενώ διατύπωσε αντίστοιχες αιτιάσεις και για την Εσθονία.

Οι καταγγελίες αυτές ενισχύουν το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι η Ρωσία δεν βρίσκεται αντιμέτωπη μόνο με την Ουκρανία, αλλά με ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, δημιουργούν τον κίνδυνο νέων ενεργειών και δολιοφθορών στην περιοχή της Βαλτικής.

Σημαντική είναι και η δραστηριότητα των ουκρανικών δυνάμεων στη Λιβύη. Οι επιθέσεις σε ρωσικό πολεμικό πλοίο και φορτηγό σκάφος ανοιχτά της Βεγγάζης καταδεικνύουν τη δυνατότητα των ουκρανικών drones να πλήττουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις. Για τη Μόσχα, πρόκειται και για πλήγμα στην προσπάθειά της να διατηρήσει ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην Αφρική. Το ίδιο μέσο επισημαίνει ότι η σύγκρουση έχει πλέον αποκτήσει ευρύτερη γεωγραφική διάσταση.

Οι δύο παράγοντες που δυσκολεύουν την ειρήνη

Κατά την ανάλυση του αμερικανικού δικτύου, οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για δύο βασικούς λόγους.

Ο πρώτος αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ και να ενισχύσει τον έλεγχο των αμερικανικών αποφάσεων για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία επιχειρεί να διευρύνει το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, εντάσσοντας σε αυτές συνολικά την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για μια απλή κατάπαυση του πυρός, ενώ εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην άμεση συμμετοχή των Ευρωπαίων στις συνομιλίες.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το ολοένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των απαιτήσεων των εμπλεκόμενων πλευρών. Η Ρωσία επιδιώκει την κατάληψη του υπόλοιπου Ντονμπάς που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, ενώ η προέλασή της συνοδεύεται από μεγάλες απώλειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το CNN, οι ρωσικές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες φτάνουν τουλάχιστον τους 40.000 τον μήνα, παρά τα περιορισμένα εδαφικά κέρδη. Στο μεταξύ, πόλεις όπως το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, με τους κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το διπλωματικό αδιέξοδο επιβαρύνεται και από τις διαφωνίες για το μέλλον του ΝΑΤΟ και της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η ρωσική επιδίωξη για περιορισμό της ανατολικής επέκτασης της Συμμαχίας συγκρούεται με τις συζητήσεις για τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας σε αυτήν.

Ένα ολοένα ευρύτερο μέτωπο στην Ευρώπη

Το CNN εκτιμά ότι η διπλωματική διαδικασία δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών. Ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εντείνονται, οι συνομιλίες δεν έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγματική ειρήνη. Την ίδια ώρα, τα ουκρανικά drones μπορούν να πλήττουν ρωσικούς στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ περιστατικά με ρωσικά drones, πυραύλους και ελικόπτερα στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ εντείνουν την ανησυχία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η ειρηνευτική προσπάθεια κινδυνεύει να περιοριστεί σε μια προσπάθεια επίδειξης διπλωματικής προόδου, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να διευρύνονται, τις απώλειες να αυξάνονται και τις θέσεις των δύο πλευρών να παραμένουν ασυμβίβαστες, η προοπτική συμφωνίας εξακολουθεί να είναι αβέβαιη.

Το CNN επισημαίνει ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, το ενδεχόμενο κατάρρευσης της μίας από τις δύο πλευρές παραμένει ένα από τα πιο ανησυχητικά σενάρια, με πιθανές συνέπειες για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

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