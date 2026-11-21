Στο επίκεντρο έρευνας για απάτη 28 εκατ. ευρώ βρίσκεται κύκλωμα φοροδιαφυγής, με μία λογίστρια να καταγγέλλει πιέσεις για δηλώσεις έναντι 5.000 ευρώ.

Ζημία που εκτιμάται στα 28 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να προκάλεσε στο ελληνικό Δημόσιο οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να αξιοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες», εικονικά τιμολόγια και ψευδείς φορολογικές δηλώσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη του υπολογίζεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η δράση του κυκλώματος περιλάμβανε τη μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και αξιοποίηση εικονικών τιμολογίων, καθώς και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, με σκοπό την είσπραξη επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται, σύμφωνα με τις Αρχές, λογιστές, αλλά και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων.

Οι πιέσεις στη λογίστρια για τις δηλώσεις των 5.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση μίας λογίστριας, η οποία περιγράφει τις πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε από τον σύντροφό της, προκειμένου να αναλάβει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένων εταιρειών. Το οικονομικό αντάλλαγμα που της προτάθηκε φέρεται να ανερχόταν σε περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση. Όπως κατέθεσε, το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο σύντροφός της, της ζήτησε να υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για ορισμένα νομικά πρόσωπα με τα οποία εκείνος είχε σχέση. Όταν τον ρώτησε για ποιον λόγο ήθελε να αναλάβει η ίδια τη διαδικασία, εκείνος φέρεται να της απάντησε ότι θα μπορούσαν να αποκομίσουν σημαντικά χρηματικά ποσά, περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση.

Η λογίστρια υποστήριξε ότι αρνήθηκε αμέσως, καθώς θεώρησε πως η συμμετοχή της σε αυτή την ενέργεια θα την καθιστούσε μέρος μιας απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο σύντροφός της δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, και επανήλθε ζητώντας της να προχωρήσει στην υποβολή των δηλώσεων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Μετά τη δεύτερη άρνησή της, φέρεται να της ζήτησε τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της.

Ο καβγάς, ο φόβος και η χρήση των κωδικών Taxisnet

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα περιγράφει ότι η άρνησή της προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον σύντροφό της. Όπως υποστήριξε, εκείνος άρχισε να της φωνάζει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σοβαρός καβγάς. Η ίδια αναφέρει ότι φοβήθηκε για τη σωματική της ακεραιότητα και αποφάσισε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Όταν επέστρεψε, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο σύντροφός της, της ανακοίνωσε ότι οι επίμαχες δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί, χωρίς να χρειαστεί η δική της συνδρομή.

Η λογίστρια ισχυρίστηκε ότι εκείνος είχε εντοπίσει στο γραφείο της τους κωδικούς πρόσβασης του συνεταίρου της και τους χρησιμοποίησε για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Μάλιστα, όπως ανέφερε, διαπίστωσε ότι μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Viber είχαν αποσταλεί μηνύματα που περιείχαν τους συγκεκριμένους κωδικούς. Όταν τον ρώτησε γιατί προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, εκείνος φέρεται να της απάντησε ότι το έκανε για να εξασφαλίσει τα χρήματα, καθώς είχε οφειλές προς τρίτους και ήθελε να τις αποπληρώσει.

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