Τη σορό της ανήλικης εντόπισαν το βράδυ του Σαββάτου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου της

Τραγική κατάληξη είχε σχολική εκδρομή στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς μία 17χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με το philenews, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 23:00, με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου να ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες για την επαναφορά της, χωρίς όμως να καταφέρουν να την κρατήσουν στη ζωή.

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε η συλλογή καταθέσεων από μαθητές που συμμετείχαν στην εκδρομή, καθώς και από εργαζομένους του ξενοδοχείου. Οι διαδικασίες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 17χρονη.

Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο στην Κακοπετριά είχαν μεταβεί μαθητές από περίπου πέντε με έξι σχολεία της επαρχίας Λεμεσού. Η νεκροτομή επί της σορού της ανήλικης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Την υπόθεση διερευνούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

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