Για περίπου έναν χρόνο φέρεται να εκμεταλλευόταν τη γυναίκα, ασκώντας πιέσεις και συναισθηματική χειραγώγηση, προκειμένου να εκδίδεται σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας

Στη σύλληψη μιας 55χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, προχώρησαν αστυνομικοί στην Αθήνα, το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν επί περίπου έναν χρόνο μια 45χρονη γυναίκα με αναπηρία, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικά οφέλη από τη γενετήσια εκμετάλλευσή της σε οίκους ανοχής στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν ελέγχους σε 10 οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο δράσεων για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντόπισαν την 45χρονη σε οίκο ανοχής που λειτουργούσε παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί από τον αρμόδιο Δήμο. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψαν ενδείξεις ότι η γυναίκα ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων, ενώ την ψυχοδιανοητική ευαλωτότητά της επιβεβαίωσε και πραγματογνώμονας ψυχολόγος.

Οι πιέσεις και η συναισθηματική χειραγώγηση

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, η 55χρονη είχε προσεγγίσει την 45χρονη περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, γνωρίζοντας την αναπηρία και την ευάλωτη κατάστασή της. Στη συνέχεια, φέρεται να άσκησε επανειλημμένες πιέσεις και να χρησιμοποίησε μεθόδους συναισθηματικής χειραγώγησης, προκειμένου να την πείσει να εργαστεί ως εκδιδόμενη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η κατηγορούμενη μετέφερε τη γυναίκα σε οίκους ανοχής, όπου εκείνη πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού, ενώ η ίδια φέρεται να παρακρατούσε μεγάλο μέρος των χρημάτων που προέκυπταν από τη δραστηριότητά της.

Η 45χρονη φέρεται να εξέφραζε κατά διαστήματα την αντίθεσή της και να διακόπτει την εκπόρνευσή της. Ωστόσο, η 55χρονη φέρεται να την έπειθε να επιστρέψει, υποσχόμενη υψηλές χρηματικές απολαβές και ασκώντας της εκ νέου ψυχολογική πίεση. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, την καθοδηγούσε να αποκρύπτει από την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον της την πραγματική φύση της δραστηριότητάς της, προκειμένου να μην προκληθούν αντιδράσεις.

Η σύλληψη της 55χρονης

Μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν την κατηγορούμενη στην Αθήνα και την οδήγησαν στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και συνελήφθη. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις, τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Στην 45χρονη παρασχέθηκε η προβλεπόμενη αρωγή και προστασία από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η 55χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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