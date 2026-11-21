Η εξάπλωσή του απειλεί τη βιοποικιλότητα σε τεράστιες εκτάσεις, αναγκάζοντας τους επιστήμονες να επιστρατεύσουν ένα έντομο από τη Βραζιλία και... drones.

Πριν από περίπου δύο αιώνες, ένα δέντρο από τη Βραζιλία μεταφέρθηκε στη Χαβάη για τους καρπούς του. Η φράουλα γκουάβα, όπως είναι γνωστή, εκτιμήθηκε για τα μικρά, γλυκά φρούτα της και άρχισε να εξαπλώνεται στο αρχιπέλαγος. Σήμερα, όμως, η παρουσία της έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για το φυσικό περιβάλλον, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο επιθετικά ξενικά φυτά της περιοχής.

Το είδος Psidium cattleyanum εισήχθη στη Χαβάη το 1825 και κατάφερε να προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες. Η ανθεκτικότητά του, η γρήγορη ανάπτυξη και η ικανότητά του να εξαπλώνεται μέσω των σπόρων που μεταφέρουν τα πουλιά και άλλα ζώα το βοήθησαν να καταλάβει μεγάλες εκτάσεις δασών. Οι συνέπειες είναι πλέον ορατές σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος, με τους επιστήμονες να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν την εξάπλωσή του.

Η απειλή για τα δάση

Η φράουλα γκουάβα μπορεί να φτάσει σε ύψος περίπου έξι μέτρων και να σχηματίσει πυκνές συστάδες βλάστησης. Όταν εγκαθίσταται σε μια περιοχή, τα δέντρα της αναπτύσσονται τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε περιορίζουν το φως που φτάνει στα χαμηλότερα επίπεδα του δάσους. Με αυτόν τον τρόπο δυσκολεύουν την ανάπτυξη των ντόπιων φυτών και περιορίζουν τον χώρο που έχουν στη διάθεσή τους για να αναγεννηθούν.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση ορισμένων φυτικών ειδών. Η δημιουργία εκτεταμένων περιοχών όπου κυριαρχεί σχεδόν αποκλειστικά ένα δέντρο επηρεάζει τη συνολική λειτουργία του οικοσυστήματος, τη βιοποικιλότητα και τις φυσικές διεργασίες των δασών. Οι εκτιμήσεις για την έκταση που απειλείται από την εξάπλωση του φυτού φτάνουν περίπου τα 1.214.000 στρέμματα.

Η λύση ήρθε από τη Βραζιλία

Στην προσπάθεια περιορισμού του φυτού, οι επιστήμονες έχουν επιστρατεύσει έναν φυσικό του εχθρό. Πρόκειται για το έντομο Tectococcus ovatus, το οποίο κατάγεται επίσης από τη Βραζιλία και χρησιμοποιείται ως παράγοντας βιολογικής καταπολέμησης της φράουλας γκουάβα.

Το συγκεκριμένο έντομο προσβάλλει τα φύλλα και τους βλαστούς του δέντρου, δημιουργώντας χαρακτηριστικές διογκώσεις στους φυτικούς ιστούς. Με αυτόν τον τρόπο εξασθενεί το φυτό και περιορίζει την ανάπτυξη και την εξάπλωσή του. Η χρήση του έχει εγκριθεί έπειτα από ελέγχους, ώστε να μην προκαλεί αντίστοιχες επιπτώσεις σε άλλα φυτά.

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου, ωστόσο, αντιμετώπιζε ένα σημαντικό πρακτικό εμπόδιο. Πολλές από τις περιοχές που έχουν καταληφθεί από τη φράουλα γκουάβα βρίσκονται σε πυκνά δάση, όπου η πρόσβαση των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η μεταφορά των εντόμων με τα πόδια απαιτούσε πολύ χρόνο και μεγάλη προσπάθεια.

Τα drones στη μάχη

Εδώ έρχονται να δώσουν λύση τα drones. Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης στο Χίλο και την αμερικανική Δασική Υπηρεσία δοκίμασε τη μεταφορά των εντόμων με εναέρια μέσα, ώστε να μπορούν να φτάσουν ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές.

Η μέθοδος βασίζεται στη μεταφορά φύλλων της φράουλας γκουάβα που έχουν ήδη προσβληθεί από το έντομο. Τα φύλλα τοποθετούνται σε ειδικές κατασκευές, οι οποίες απελευθερώνονται από τα drones πάνω στις κορυφές των δέντρων. Έτσι, τα έντομα μπορούν να εγκατασταθούν σε νέες περιοχές και να συνεχίσουν τη δράση τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Economic Entomology, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η χρήση μικρών drones με ειδικό σύστημα μεταφοράς αποδείχθηκε σχεδόν πέντε φορές ταχύτερη από την αντίστοιχη διαδικασία που γινόταν από το έδαφος. Παράλληλα, έναν χρόνο μετά την εφαρμογή, καταγράφηκε μεγαλύτερη επιτυχία στην εγκατάσταση του εντόμου στα δέντρα που είχαν αντιμετωπιστεί με εναέρια μέσα.

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