Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα για να προλάβουν εκπτώσεις έως 70%, όμως η κατάσταση ξέφυγε σε καταστήματα της Παραγουάης.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν καταστήματα στην πόλη Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης, όταν χιλιάδες καταναλωτές έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις προσφορές της Black Friday. Οι εκπτώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν το 70% προκάλεσαν πρωτοφανή συνωστισμό, με τις ουρές έξω από τα καταστήματα να μετατρέπονται σε σκηνές έντασης μόλις άνοιξαν οι πόρτες.

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα μέσω της Γέφυρας της Φιλίας, που συνδέει τη χώρα τους με την Παραγουάη, προκειμένου να αγοράσουν ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε σε αρκετά σημεία, με καταναλωτές να σπρώχνονται, να διαπληκτίζονται και να πιάνονται στα χέρια για να προλάβουν τις προσφορές.

Ξύλο για τις προσφορές

Το βίντεο που έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων καταγράφει σκηνές έντασης μέσα σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Οι πελάτες συνωστίζονται στους διαδρόμους, σπρώχνουν ο ένας τον άλλον και σε ορισμένες περιπτώσεις ανταλλάσσουν χτυπήματα, με τις τηλεοράσεις και τα κινητά τηλέφωνα να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαμάχης.

Δεν ήταν, όμως, το μοναδικό περιστατικό. Σύμφωνα με αναφορές από την περιοχή, δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια μέσα στον πανικό που επικρατούσε κατά την προσπάθεια των πελατών να εξασφαλίσουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Σε διαφορετικό επεισόδιο, τρία άτομα διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια για έναν κλιματιστικό.

Σε άλλα πλάνα καταγράφονται ομάδες καταναλωτών να σπρώχνουν παλέτες, προσπαθώντας να αποκτήσουν τηλεοράσεις που είχαν τοποθετηθεί προς πώληση. Η εικόνα της μαζικής εφόδου στα προϊόντα δείχνει τον βαθμό στον οποίο η διεκδίκηση μιας προσφοράς μπορούσε να μετατραπεί σε σύγκρουση.

Milhares de brasileiros atravessaram a Ponte da Amizade para aproveitar a Black Friday em Ciudad del Este, no Paraguai. A abertura das lojas, na quinta-feira (19), foi marcada por filas, correria e disputas por produtos em promoção. Vídeos publicados nas redes sociais também mostram empurra-empurra e brigas entre consumidores. A liquidação segue até domingo (22), com descontos anunciados de até 70% em estabelecimentos participantes. Celulares, televisores, videogames e perfumes estão entre os itens procurados pelos compradores. Vídeo: Reprodução/Redes Sociais #blackfriday #paraguai #ciudaddeleste November 20, 2026

Πάνω από 60.000 πεζοί στα σύνορα

Η κίνηση στην περιοχή ήταν εντυπωσιακή από την πρώτη ημέρα της εκπτωτικής περιόδου. Σύμφωνα με στοιχεία της βραζιλιάνικης τελωνειακής υπηρεσίας, περισσότεροι από 60.000 πεζοί είχαν περάσει τη Γέφυρα της Φιλίας από την Πέμπτη έως τις 10:20 το πρωί της Παρασκευής. Μόνο την Πέμπτη καταγράφηκαν περίπου 30.130 διελεύσεις, ενώ το πρωί της επόμενης ημέρας προστέθηκαν άλλες 30.401.

Οι προσφορές αφορούσαν κυρίως κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, υπολογιστές, αρώματα και οικιακές συσκευές. Η διοργάνωση αναμένεται να διαρκέσει έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, με τους διοργανωτές να υπολογίζουν ότι η πόλη μπορεί να υποδεχθεί συνολικά 400.000 έως 500.000 επισκέπτες.

Ακόμη και κλοπή αυτοκινήτου

Η έντονη κινητικότητα συνοδεύτηκε και από περιστατικό κλοπής αυτοκινήτου από χώρο στάθμευσης γνωστού εμπορικού κέντρου. Το όχημα ανήκε σε Βραζιλιάνο επισκέπτη, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Παραγουάη για τις αγορές της Black Friday.

Την ίδια στιγμή, η μεγάλη προσέλευση έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση στους δρόμους και στα εμπορικά σημεία της πόλης, με τις αρχές να προχωρούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή.

Η Black Friday στη Σιουδάδ ντελ Έστε αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα της περιοχής των συνόρων Παραγουάης, Βραζιλίας και Αργεντινής. Φέτος, όμως, οι εικόνες από τις συμπλοκές και τις μαζικές εφόδους στα καταστήματα έδωσαν μια εντελώς διαφορετική διάσταση στις εκπτώσεις, με την προσπάθεια των καταναλωτών να εξασφαλίσουν μια καλή τιμή να καταλήγει σε αρκετές περιπτώσεις σε πραγματικές μάχες.

El Black Friday 2026 arrancó con todo este 19 y 20 de noviembre en Ciudad del Este (Paraguay), donde llegaron miles de compradores en busca de descuentos de hasta el 70% en electrónicos, celulares, televisores y electrodomésticos 🤯🤯.. Las personas se agarran a golpes debido a las disputas por quedarse con los productos de oferta dentro y fuera de los locales.. El evento espera entre 400K y 500K visitantes en su mayoría brasileños y argentinos... https://t.co/hiXvdnwX5w November 20, 2026





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