Ο ανήλικος φέρεται να είχε δεχθεί επανειλημμένα σχολικό εκφοβισμό, ακόμη και για την καταγωγή της μητέρας του

Μια σοβαρή υπόθεση σχολικού εκφοβισμού, με πρωταγωνιστή έναν 14χρονο μαθητή στην Ήπειρο, αποκαλύφθηκε πριν από περίπου έξι μήνες, όταν οι διαδικτυακές αναζητήσεις του ανηλίκου για την απόκτηση όπλων κινητοποίησαν τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η «Καθημερινή», ο 14χρονος φέρεται να είχε δεχθεί επανειλημμένα προσβλητικές συμπεριφορές από συμμαθητές του. Μεταξύ των αφορμών για τον εκφοβισμό ήταν και η καταγωγή της μητέρας του, η οποία είναι αλλοδαπή.

Η πίεση που αντιμετώπιζε στο σχολικό περιβάλλον φέρεται να τον οδήγησε σε σκέψεις εκδίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, άρχισε να αναζητά μέσω της πλατφόρμας Telegram επαφές που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να αποκτήσει όπλα.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να προμηθευτεί κάποιο όπλο. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπεσε θύμα απάτης, καθώς άτομα που παρουσιάστηκαν ως πρόθυμα να τον εξυπηρετήσουν φέρονται να του απέσπασαν χρήματα χωρίς να του παραδώσουν οτιδήποτε.

Πώς κινητοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική

Οι διαδικτυακές αναζητήσεις του ανηλίκου εντοπίστηκαν από υπηρεσίες του εξωτερικού, οι οποίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές. Η υπόθεση πέρασε στην Αντιτρομοκρατική, στελέχη της οποίας εξέτασαν το περιεχόμενο των αναζητήσεων και τις προθέσεις του 14χρονου, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχε σύνδεση με τρομοκρατική δραστηριότητα.

Από την έρευνα δεν προέκυψε τρομοκρατικό κίνητρο και το σχετικό ενδεχόμενο αποκλείστηκε. Στη συνέχεια, η διαχείριση της υπόθεσης πέρασε στις αρμόδιες υπηρεσίες ανηλίκων, με προτεραιότητα την προστασία του παιδιού και την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης. Οι γονείς του ενημερώθηκαν για όσα είχαν συμβεί, ενώ ο 14χρονος παραπέμφθηκε σε ειδικούς ψυχικής υγείας, προκειμένου να λάβει ψυχολογική υποστήριξη.

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