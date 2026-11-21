Οι επιδόσεις του GTA 6 ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με την Take-Two να στρέφει πλέον την προσοχή της στην έκδοση για υπολογιστές και στο επόμενο GTA Online.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Grand Theft Auto εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα στην ιστορία της ψυχαγωγίας, με το GTA 6 να καταγράφει επιδόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα προηγούμενα ρεκόρ της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών. Μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του, στις 19 Νοεμβρίου, το νέο παιχνίδι της Rockstar Games απέφερε 3,79 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εμπορική επιτυχία είχε ουσιαστικά προδιαγραφεί πριν ακόμη φτάσει το παιχνίδι στα χέρια των παικτών. Η Rockstar ανακοίνωσε ότι είχαν πουληθεί 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα πριν από την επίσημη κυκλοφορία, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για την αγορά των βιντεοπαιχνιδιών. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο κεφάλαιο της σειράς είναι εντυπωσιακή, καθώς το GTA 5 είχε αποφέρει περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια την πρώτη ημέρα του, το 2013.

Περισσότερα από ένα παιχνίδι

Η σύγκριση με τον κινηματογράφο αποτυπώνει το μέγεθος της επιτυχίας, αν και αφορά διαφορετικά είδη εσόδων. Το Avengers: Endgame, μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών, συγκέντρωσε περίπου 2,94 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office σε ολόκληρη την κινηματογραφική του πορεία. Το GTA 6 ξεπέρασε αυτό το ποσό μέσα σε μία ημέρα λιανικών πωλήσεων, καταγράφοντας ένα αποτέλεσμα που η μητρική εταιρεία της Rockstar, Take-Two Interactive, χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο λανσάρισμα στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν, πάντως, ότι οι αριθμοί χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Η εταιρεία ερευνών Sensor Tower υπολόγισε περίπου 24,5 εκατομμύρια ψηφιακές πωλήσεις και έσοδα 2,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων από προπαραγγελίες. Πρόκειται για διαφορετική μέτρηση από τα επίσημα στοιχεία της Rockstar, η οποία συνυπολογίζει τις παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις της πρώτης ημέρας. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση από τις επιδόσεις των προηγούμενων μεγάλων κυκλοφοριών είναι ενδεικτική της απήχησης του τίτλου.

Η επιτυχία δεν περιορίστηκε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε αρκετές χώρες, η κυκλοφορία του GTA 6 επηρέασε ακόμη και τον προγραμματισμό της εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας BambooHR, τα αιτήματα για άδεια μετ' αποδοχών την ημέρα της κυκλοφορίας ήταν αυξημένα κατά 13% σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα του Νοεμβρίου. Παίκτες είχαν οργανώσει τις υποχρεώσεις τους αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη.

Χαρακτηριστική είναι και η κίνηση της Logitech, η οποία καθιέρωσε για τους εργαζομένους της μια ειδική ημέρα με την ονομασία «Gaming Time Off». Αντί να αντιμετωπίσει τις απουσίες όσων ήθελαν να παίξουν ως ένα αναπόφευκτο πρόβλημα, η εταιρεία επέλεξε να μετατρέψει την κυκλοφορία σε αφορμή για μια κοινή εκδήλωση gaming στα γραφεία της.

Όταν το GTA μπαίνει στη σχέση

Η επίδραση του παιχνιδιού έφτασε και στις προσωπικές σχέσεις, με ορισμένους θαυμαστές να καταφεύγουν σε επικές συμφωνίες με τους συντρόφους τους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν ιδιωτικά «συμβόλαια» που εξασφαλίζουν στους παίκτες έως και δέκα ημέρες σχεδόν απρόσκοπτου παιχνιδιού, από τις 19 έως τις 29 Νοεμβρίου.

Οι όροι ορισμένων συμφωνιών προβλέπουν ότι οι ερωτήσεις, οι δουλειές του σπιτιού και οι συζητήσεις θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί μια αποστολή. Σε άλλες περιπτώσεις, οι σύντροφοι βάζουν τους δικούς τους περιορισμούς, ζητώντας από τους παίκτες να κάνουν διαλείμματα, να μην αγνοούν τις συζητήσεις και να θυμούνται ότι η Λουσία, μία από τις δύο κεντρικές ηρωίδες του παιχνιδιού, δεν αποτελεί πραγματική σύντροφο.

Η Vice City βγαίνει στον δρόμο

Η επιστροφή στη Vice City, την εικονική πόλη που αντλεί έμπνευση από το Μαϊάμι, συνοδεύτηκε και από εκδηλώσεις έξω από τον ψηφιακό κόσμο. Στο Μαϊάμι διοργανώθηκαν ειδικές βραδιές για την κυκλοφορία, ενώ το Σάββατο 21 Νοεμβρίου πραγματοποιείται το Grand Theft Auto VI: The Festival στον χώρο Mana Wynwood.

Στη μουσική διοργάνωση συμμετέχουν ονόματα όπως η Cardi B, ο Travis Scott, ο Metro Boomin, ο Justice και ο Don Toliver, μαζί με καλλιτέχνες που συνδέονται με το μουσικό σύμπαν του παιχνιδιού. Η εκδήλωση, σε συνεργασία με την PlayStation, αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Rockstar να μεταφέρει την αισθητική και την κουλτούρα της Vice City πέρα από την οθόνη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο επόμενο βήμα της εταιρείας. Η έκδοση για υπολογιστές και η εξέλιξη του GTA Online αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για την Take-Two, καθώς μπορούν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και τα έσοδα του παιχνιδιού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι επόμενες αυτές κινήσεις θα μπορούσαν να έρθουν μέσα στο 2027, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ημερομηνία.

Ο πρόεδρος και ιδρυτής της Rockstar Games, Sam Houser, ευχαρίστησε τους παίκτες για την ανταπόκρισή τους, δηλώνοντας ότι η εταιρεία αισθάνεται βαθιά συγκινημένη από την υποδοχή του παιχνιδιού. Μετά από 13 χρόνια αναμονής από την κυκλοφορία του GTA 5, το έκτο κεφάλαιο της σειράς δεν κατάφερε απλώς να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Έχει ήδη δημιουργήσει ένα νέο εμπορικό σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

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