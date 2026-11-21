Καλλιεργούν ντομάτες, φτιάχνουν κονσέρβες και εκτρέφουν ψάρια, αλλά τώρα χρειάζονται τη βοήθεια του κόσμου για να σώσουν το ιστορικό μοναστήρι στην Πολωνία

Μια κοινότητα Βενεδικτίνων μοναχών στην Πολωνία δίνει μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια ενός σημαντικού έργου αποκατάστασης για ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της χώρας. Οι μοναχές πρέπει να συγκεντρώσουν ένα εκατομμύριο ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να ολοκληρώσουν τις εργασίες στο Αβαείο του Αγίου Αδαλβέρτου, το οποίο ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υποχρεωθούν να επιστρέψουν εκατομμύρια ευρώ που έχουν λάβει από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το μοναστήρι βρίσκεται στο χωριό Στανιάτκι, στη νότια Πολωνία, και εδώ και περίπου οκτώ αιώνες η μοναστική κοινότητα φροντίζει να διατηρεί ζωντανή την ιστορία και την πολιτιστική του κληρονομιά. Στους θησαυρούς του περιλαμβάνονται χειρόγραφα αιώνων, πίνακες ζωγραφικής, λειτουργικά ενδύματα και παλιές μουσικές παρτιτούρες.

Πίσω από αυτή την τεράστια ιστορική παρακαταθήκη βρίσκεται μια μικρή κοινότητα γυναικών που ζει λιτά και προσπαθεί να εξασφαλίζει μόνη της τα απαραίτητα χρήματα για τη συντήρηση του συγκροτήματος. Οι μοναχές καλλιεργούν βιολογικές ντομάτες, παρασκευάζουν κονσέρβες, εκτρέφουν ψάρια, ενώ διαχειρίζονται και έναν ξενώνα, προκειμένου να καλύπτουν τόσο τις καθημερινές ανάγκες όσο και τα έξοδα των εργασιών αποκατάστασης.

Το φιλόδοξο σχέδιο για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η προσπάθεια αποκατάστασης και ανάδειξης μέρους της ιστορικής περιουσίας του μοναστηριού ξεκίνησε το 2018, με την ονομασία «Μοναστηριακά Κειμήλια της Βενεδικτινής Κληρονομιάς». Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μουσείου, βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, καθώς και ειδικά διαμορφωμένων χώρων για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Όταν ξεκίνησε το εγχείρημα, ο προϋπολογισμός υπολογιζόταν σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία, περίπου τα 1,6 εκατομμύρια προέρχονταν από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό έπρεπε να εξασφαλιστεί από τις ίδιες τις μοναχές, μέσω δωρεών και ιδίων πόρων. Ωστόσο, οι δυσκολίες δεν άργησαν να εμφανιστούν. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών εντοπίστηκαν προβλήματα με υπόγεια υδάτινα κανάλια που διέσχιζαν την έκταση, γεγονός που κατέστησε αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις.

Στα προβλήματα αυτά προστέθηκαν οι καθυστερήσεις στη γραφειοκρατική διαδικασία, η πανδημία του κορονοϊού και η σημαντική αύξηση του κόστους των οικοδομικών υλικών και των εργατικών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι μοναχές άνοιξαν τις πόρτες του μοναστηριού για να φιλοξενήσουν γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Όλες αυτές οι εξελίξεις εκτόξευσαν τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σε ποσό υπερδιπλάσιο από την αρχική εκτίμηση. Παρότι οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, απομένουν ακόμη οι τελικές κατασκευαστικές παρεμβάσεις, η επίπλωση, ο εξοπλισμός του μουσείου και η διαμόρφωση των κήπων.

Η 31η Δεκεμβρίου και ο κίνδυνος επιστροφής της ευρωπαϊκής επιχορήγησης

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο πιεστική μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο. Τότε, σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν στις μοναχές, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η έλλειψη χρηματοδότησης σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο έχει μετατρέψει την προσπάθεια σε πραγματικό αγώνα δρόμου.

Σύμφωνα με το αβαείο, δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, ενώ η μη τήρηση των όρων ενδέχεται να οδηγήσει στην επιστροφή της ευρωπαϊκής επιχορήγησης, ένα οικονομικό βάρος που η κοινότητα δύσκολα θα μπορούσε να επωμιστεί. Η ηγουμένη, μητέρα Στεφανία Πολκόφσκα, δήλωσε στο OSV News ότι οι μοναχές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση απλώς περιορίζοντας τα έξοδά τους.

Όπως εξήγησε, η συντήρηση ενός συγκροτήματος με ιστορία οκτώ αιώνων απαιτεί διαρκείς οικονομικούς πόρους. Στα έξοδα των εργασιών προστίθενται οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης, οι συνεχείς επισκευές, αλλά και η ιατρική φροντίδα των ηλικιωμένων μοναχών. Το Αβαείο του Αγίου Αδαλβέρτου, ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς κατοικία της μοναστικής κοινότητας.

Η γοτθική εκκλησία του 13ου αιώνα φιλοξενεί μια ιδιαίτερα τιμώμενη εικόνα της Παναγίας των Θλίψεων, ενώ στα αρχεία του μοναστηριού φυλάσσονται έγγραφα, έργα τέχνης και χειρόγραφα που αποτυπώνουν αιώνες πολωνικής ιστορίας. Προκειμένου να μη χαθεί αυτή η πολύτιμη κληρονομιά, οι μοναχές έχουν ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, απευθύνοντας έκκληση σε όσους μπορούν να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Παρά τις δυσκολίες, η ηγουμένη εξακολουθεί να διατηρεί την αισιοδοξία της. Όπως δήλωσε στο OSV News, αυτό που της δίνει ελπίδα είναι «η πίστη στην ανθρώπινη καλοσύνη και στις ανοιχτές καρδιές». Στόχος της ίδιας και της κοινότητάς της είναι το ιστορικό μοναστήρι να συνεχίσει να υπάρχει, διατηρώντας αναλλοίωτη την πολιτιστική και θρησκευτική του αξία, ώστε να παραμείνει προσβάσιμο και στις επόμενες γενιές.

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