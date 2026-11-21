Δώδεκα μπουκάλια κρασιού, που εκτιμάται ότι είναι ηλικίας περίπου 400 ετών, ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες ανακαίνισης σε κάστρο στη βορειοδυτική Γαλλία.

Ένα απρόσμενο ιστορικό εύρημα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε κάστρο στη Βρετάνη, στη βορειοδυτική Γαλλία. Πρόκειται για 12 μπουκάλια κρασιού, τα οποία παρέμεναν θαμμένα κάτω από το έδαφος επί αιώνες.

Η ανακάλυψη έγινε στο Château de la Noé Sèche, στην περιοχή Le Foeil, στο διαμέρισμα Côtes-d’Armor, κατά τη διάρκεια εργασιών στο κτίριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ouest-France.

Τα μπουκάλια εντοπίστηκαν σε βάθος περίπου 50 εκατοστών και η κατάστασή τους κίνησε το ενδιαφέρον των υπευθύνων του κάστρου. Από τα 12, τα επτά ήταν εντελώς άδεια, τα τέσσερα διατηρούσαν μέρος του περιεχομένου τους, ενώ ένα παρέμενε πλήρες.

Η ηλικία των μπουκαλιών και η σύνδεση με τους Ιππότες της Μάλτας

Ο ιδιοκτήτης του κάστρου απευθύνθηκε σε ειδικό δημοπρασιών προκειμένου να διαπιστωθεί η ηλικία των ευρημάτων. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα μπουκάλια ενδέχεται να χρονολογούνται από 300 έως 400 χρόνια πριν. Για την εκτίμηση αυτή, ο ειδικός εξέτασε κυρίως την τεχνική κατασκευής του γυαλιού.

Το γυαλί ήταν φυσητό, ενώ οι λεπτομέρειες στη βάση των μπουκαλιών παραπέμπουν σε μεθόδους που χρησιμοποιούνταν την αντίστοιχη ιστορική περίοδο. Η ανακάλυψη ενδέχεται να συνδέεται και με την ιστορία του ίδιου του κτιρίου, καθώς το Château de la Noé Sèche είχε παλαιότερα δεσμούς με τους Ιππότες της Μάλτας. Δεν αποκλείεται, επομένως, τα μπουκάλια να χρησιμοποιούνταν στην καθημερινότητα των μοναχών-πολεμιστών που συνδέονταν με το κάστρο.

Ένα από τα μπουκάλια θα δημοπρατηθεί

Μετά την εξέταση από τον ειδικό, το μπουκάλι που εξακολουθεί να περιέχει ολόκληρο το κρασί του πρόκειται να διατεθεί σε δημοπρασία.

Τα υπόλοιπα 11 θα παραμείνουν στο κάστρο, όπου θα διατηρηθούν με σκοπό να εκτεθούν στο κοινό. Έτσι, οι εργασίες ανακαίνισης οδήγησαν σε μια απρόσμενη ανακάλυψη, δίνοντας την ευκαιρία να αναδειχθεί ένα μικρό, αλλά ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας του κτιρίου.

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