Ασυνήθιστη τελετή πραγματοποιήθηκε σε αστυνομικό τμήμα στη Λούρδη, όπου μια μέντιουμ κλήθηκε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του επιβαρυμένου εργασιακού κλίματος.

Η Λούρδη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς καθολικού προσκυνήματος. Κάθε χρόνο υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες και πιστούς που αναζητούν πνευματική παρηγοριά. Ωστόσο, στις 31 Οκτωβρίου, ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όταν προσκλήθηκε μια μέντιουμ με στόχο να συμβάλει στη βελτίωση του τεταμένου εργασιακού κλίματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρωτοβουλία φέρεται να είχε την έγκριση του περιφερειακού διευθυντή και προκάλεσε την προσοχή της αρμόδιας υπηρεσίας παρακολούθησης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας. Η ιδέα ξεκίνησε από αστυνομικό της υπηρεσίας, ο οποίος είχε προσωπική σχέση με τη μέντιουμ.

Το τελευταίο διάστημα, στο τμήμα επικρατούσε ιδιαίτερα κακό κλίμα και έτσι, η γυναίκα, συνοδευόμενη από αστυνομικούς, περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, ακόμη και στο οπλοστάσιο, στο οποίο κανονικά έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Το συμπέρασμά της; Η πηγή του προβλήματος βρισκόταν στην αίθουσα αρχείων.

Ζητήθηκαν εξηγήσεις από την αστυνομική ιεραρχία

Στις 3 Νοεμβρίου, η μονάδα παρακολούθησης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, η οποία είναι επιφορτισμένη με την πρόληψη της εργασιακής επιβάρυνσης και της ψυχικής δυσφορίας, ζήτησε εξηγήσεις από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος της Λούρδης. Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις στις 13 Νοεμβρίου, όταν η Συμπίλ Σαμουαγιό, νομάρχης των Άνω Πυρηναίων, απαίτησε διευκρινίσεις από την αστυνομική ηγεσία.

Από την πλευρά της, η νομαρχία διευκρίνισε ότι «τα γεγονότα που περιγράφονται οφείλονται σε προσωπική πρωτοβουλία, η οποία προφανώς χρηματοδοτήθηκε από τους ίδιους τους αστυνομικούς και δεν επιβλήθηκε από την ιεραρχία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά την ασυνήθιστη αυτή ενέργεια, «το περιστατικό δεν προκάλεσε καμία ζημία στους πολίτες».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ