Μέλη μιας από τις πιο απομονωμένες φυλές του πλανήτη βγήκαν από το δάσος του Αμαζονίου, με την εμφάνισή τους να εγείρει ερωτήματα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Σε μια συνάντηση που χαρακτηρίζεται «ιστορική», περίπου 20 μέλη της απομονωμένης αυτόχθονης φυλής Awá στη Βραζιλία έκαναν την εμφάνισή τους τη Δευτέρα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον. Η ομάδα συναντήθηκε με κυβερνητικό κλιμάκιο στον Αμαζόνιο και ζήτησε να της δοθούν γλυκοπατάτες (γιαμ), προτού επιστρέψει στο δάσος.

Οι Awá ανήκουν στους αυτόχθονες πληθυσμούς που δεν έχουν επαφή με τον σύγχρονο κόσμο και, ως εκ τούτου, δεν διαθέτουν ανοσία απέναντι σε συνηθισμένες ασθένειες, όπως η ιλαρά, η γρίπη ή ακόμη και το κοινό κρυολόγημα. Η συνάντηση έγινε έπειτα από προσέγγιση μελών της γειτονικής αυτόχθονης κοινότητας Guajajara (Tenetehar), οι οποίοι κατέγραψαν το περιστατικό με κάμερα. Ανάμεσα στους Guajajara βρίσκεται και μια ομάδα γνωστή ως «Φύλακες του Δάσους» (Forest Guardians).

Εδώ και χρόνια, τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας προσπαθούν να προστατεύσουν την περιοχή Arariboia από εισβολείς, αναλαμβάνοντας δράση εξαιτίας, όπως καταγγέλλουν, της ανεπαρκούς προστασίας από την πλευρά της κυβέρνησης.

Γιατί εμφανίστηκαν οι Awá και τι απειλεί την επιβίωσή τους

Η σπάνια εμφάνιση των περίπου 20 μελών της φυλής εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνδέεται με την αυξανόμενη παρουσία παράνομων υλοτόμων, κυνηγών και κτηνοτρόφων στην περιοχή τους. Η πίεση αυτή ενδέχεται να εξηγεί και το γεγονός ότι ζήτησαν τρόφιμα πριν επιστρέψουν στο δάσος. Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Survival International υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των Φυλάκων του Δάσους στην προστασία των Awá, επισημαίνοντας ότι έχουν θέσει ακόμη και τη ζωή τους σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους να αποτρέψουν την καταπάτηση της γης τους.

Η οργάνωση ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών, σε συνεργασία με την κοινότητα COCALITIA και τους Φύλακες του Δάσους, προκειμένου να διασφαλιστούν η ζωή, η υγεία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των Awá, με σεβασμό στις επιθυμίες τους. Η επαφή με τον έξω κόσμο, άλλωστε, δεν είναι ακίνδυνη για τέτοιους πληθυσμούς. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, με σημαντικότερο τη μετάδοση ασθενειών.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της Survival International στο IFLScience, οι απομονωμένες φυλές, όπως οι Awá, δεν έχουν ανοσία σε κοινές ασθένειες του δυτικού κόσμου, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν ακόμη και θανατηφόρες. Για τον λόγο αυτό, η οργάνωση θεωρεί απαραίτητη την ουσιαστική προστασία της περιοχής Arariboia, καθώς και την παρουσία υγειονομικών ομάδων που θα μπορούν να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση επιδημίας.

Ένα δάσος που μετατρέπεται σε «νησί» πρασίνου

Η έκταση της απειλής αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε εικόνα από το Google Maps, στην οποία η περιοχή των Awá εμφανίζεται σαν ένα μικρό νησί πρασίνου, περικυκλωμένο από εκτάσεις που έχουν αποψιλωθεί. Ωστόσο, προηγούμενες προσπάθειες έχουν δείξει ότι η κατάσταση μπορεί να αναστραφεί, εφόσον υπάρξει ουσιαστική προστασία. Σύμφωνα με τη Survival International, σε γειτονική περιοχή είχε καταστεί δυνατό να απομακρυνθούν υλοτόμοι και κτηνοτρόφοι, έπειτα από εκστρατεία της οργάνωσης την περίοδο 2012-2014, ενώ στη συνέχεια εφαρμόστηκε επιτήρηση ώστε να αποτραπεί η επιστροφή τους.

Αντίστοιχα μέτρα, ωστόσο, δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς στην Arariboia. Η έλλειψη πόρων για την προστασία της περιοχής έχει οδηγήσει τους ίδιους τους Φύλακες του Δάσους, μέλη της κοινότητας Guajajara που κατοικούν επίσης στην περιοχή, να αναλάβουν περιπολίες και να απομακρύνουν παράνομους υλοτόμους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη αποστολή, καθώς, όπως επισημαίνει η οργάνωση, αρκετά μέλη της ομάδας έχουν χάσει τη ζωή τους.

Για τον λόγο αυτό, οι Φύλακες ζήτησαν από τη Survival International να δημοσιοποιήσει το βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό της συνάντησης, προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας της περιοχής και άλλων εδαφών όπου ζουν απομονωμένοι αυτόχθονες πληθυσμοί.

Πώς συνδέεται η αποψίλωση του Αμαζονίου με την κατανάλωση βοδινού κρέατος

Η απειλή για τους Awá δεν περιορίζεται μόνο στις παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή τους. Συνδέεται και με μια ευρύτερη παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα: την αυξανόμενη ζήτηση για βοδινό κρέας. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sage Journals ανέδειξε τη σχέση ανάμεσα στην παγκόσμια κατανάλωση βοδινού και την αποψίλωση του Αμαζονίου. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, έως και το 80% των δασικών εκτάσεων που αποψιλώνονται μετατρέπεται σε βοσκοτόπια για την εκτροφή βοοειδών.

Παράλληλα, τα κενά στην αλυσίδα εφοδιασμού έχουν ως αποτέλεσμα προϊόντα που προέρχονται από παράνομη αποψίλωση να καταλήγουν ακόμη και στις διεθνείς αγορές, χωρίς να εντοπίζεται πάντοτε η πραγματική προέλευσή τους. Την ίδια στιγμή, ο Αμαζόνιος φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα κλιματική περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται ως «υπερτροπική» (hypertropical) και δεν έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και περίπου 10 εκατομμύρια χρόνια.

Ορισμένες εκτιμήσεις προειδοποιούν, μάλιστα, για το ενδεχόμενο εκτεταμένης κατάρρευσης του οικοσυστήματος έως το 2050. Καθώς ο Αμαζόνιος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ισορροπία του παγκόσμιου κλίματος, η προστασία του δεν αφορά μόνο τις αυτόχθονες κοινότητες που ζουν εκεί, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ