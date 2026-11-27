Εγκαταστάσεις που ηλεκτροδοτούσαν πόλεις από τις αρχές του 20ού αιώνα έχουν εγκαταλειφθεί μέσα στη φύση, ένα από αυτά μετατράπηκε σε μουσείο

Εναέρια πλάνα από κτίρια που βρίσκονται ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, ποτάμια και καταρράκτες στην κοιλάδα Παραΐμπα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου. Πίσω από τις εικόνες βρίσκονται παλιά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία κάποτε τροφοδοτούσαν με ηλεκτρική ενέργεια πόλεις της περιοχής.

Τέσσερις εγκαταστάσεις στις περιοχές Γκουαρατινγκουετά, Πινταμονιανγκάμπα και Κούνια παρουσιάστηκαν σε δημοσίευμα του βραζιλιάνικου μέσου iG. Η ιστορία τους ξεκινά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κάλυπταν μικρές αποστάσεις και η παραγωγή κοντά στις πόλεις ήταν απαραίτητη. Σήμερα, ορισμένες από αυτές έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ άλλες έχουν αποκτήσει διαφορετική χρήση.

Το εργοστάσιο που λειτούργησε για 80 χρόνια

Ο παλαιότερος από τους σταθμούς είναι ο υδροηλεκτρικός σταθμός Sodré, στην περιοχή Pilões της Γκουαρατινγκουετά. Εγκαινιάστηκε επίσημα το 1912, ωστόσο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είχε ξεκινήσει στην τοποθεσία ήδη από το 1905. Σύμφωνα με τα αρχεία του Electricity Memory, η αρχική ισχύς του ήταν 150 κιλοβάτ, ενώ το 1912 είχε φτάσει τα 600 κιλοβάτ, με τρεις γεννήτριες των 200 κιλοβάτ και υδροστροβίλους Pelton. Ο σταθμός κατασκευάστηκε κοντά στον ποταμό Piagui, παραπόταμο του Paraíba do Sul, και τροφοδοτούσε με ηλεκτρική ενέργεια τη Γκουαρατινγκουετά και την Απαρεσίντα.

Το 1927 αγοράστηκε από τον όμιλο Light και δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκε στο περιφερειακό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ιστορία του σημαδεύτηκε και από σοβαρά περιστατικά. Το 1953, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά στο κτίριο παραγωγής, καταστρέφοντας τμήμα της οροφής. Το 1958, ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε ζημιές στο υδραυλικό σύστημα. Παρά τις επισκευές και τις προσπάθειες αποκατάστασης, ο σταθμός σταμάτησε οριστικά να λειτουργεί το 1992, έπειτα από περίπου 80 χρόνια λειτουργίας. Σήμερα, η βλάστηση έχει αρχίσει να καλύπτει την περιοχή γύρω από τα παλιά κτίρια, τα οποία δεν είναι συστηματικά ανοιχτά στο κοινό.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός που έκλεισε το 2025

Μια δεύτερη εγκατάσταση, ο υδροηλεκτρικός σταθμός Isabel ή Izabel, βρίσκεται στην περιοχή Ribeirão Grande της Πινταμονιανγκάμπα. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1915 και είχε αρχική καταγεγραμμένη ισχύ 2,64 μεγαβάτ. Στις 3 Ιουλίου 2003, όμως, η ρήξη ενός αγωγού προκάλεσε περιβαλλοντική ζημιά και διέκοψε τη λειτουργία του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε διοικητική διαδικασία της Εθνικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βραζιλίας (ANEEL). Το 2011 διατάχθηκε η αναστολή της εμπορικής λειτουργίας του μέχρι να αποκατασταθεί ο εξοπλισμός του. Το 2019 δόθηκε άδεια για δοκιμές λειτουργίας, μετά τις εργασίες επισκευής. Τον Οκτώβριο του 2025, ο δήμος της Πινταμονιανγκάμπα ανακοίνωσε το κλείσιμο της εγκατάστασης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε δημοτική άδεια λειτουργίας, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για ενδεχόμενες νέες ρήξεις αγωγών και υπερχειλίσεις.

Τα ερείπια ενός σταθμού συνδέονται με την ιστορία της Βραζιλίας

Στην Κούνια, η ιστορία της ηλεκτροδότησης συνδέεται με τις προσπάθειες τοπικών επιχειρηματιών τη δεκαετία του 1920. Η εταιρεία Melhoramentos Cunhense, που ιδρύθηκε το 1922, ανέπτυξε ένα έργο αξιοποίησης καταρράκτη κοντά στον ποταμό Jacuizinho. Έτσι δημιουργήθηκε ο σταθμός Encontro, μία από τις πρώτες προσπάθειες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε για να βελτιώσει την ηλεκτροδότηση των κατοίκων, αλλά η αυξανόμενη κατανάλωση σύντομα ξεπέρασε τις δυνατότητές της. Η περιοχή έχει, μάλιστα, και ιστορική σημασία, καθώς εκεί σημειώθηκαν συγκρούσεις κατά τη Συνταγματική Επανάσταση του 1932, όταν τα στρατεύματα της πολιτείας του Σάο Πάολο πολέμησαν εναντίον των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Από υδροηλεκτρικός σταθμός σε μουσείο

Μια διαφορετική κατάληξη είχε ο υδροηλεκτρικός σταθμός Pimenta, επίσης στην Κούνια, στην περιοχή Monjolo. Εγκαινιάστηκε το 1958, με ισχύ 200 κιλοβάτ, και λειτούργησε μέχρι το 1973, όταν και παροπλίστηκε. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, το κτίριο όπου βρισκόταν ο εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απέκτησε νέα ζωή: μετατράπηκε σε Μουσείο Ενέργειας, διατηρώντας μηχανήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Οι επισκέπτες που φτάνουν σήμερα στους καταρράκτες Pimenta μπορούν να δουν τον χώρο όπου η δύναμη του νερού μετατρεπόταν σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η τοποθεσία των παλιών υδροηλεκτρικών σταθμών δεν ήταν τυχαία. Η κοιλάδα Παραΐμπα βρίσκεται ανάμεσα στις οροσειρές Serra do Mar και Serra da Mantiqueira, όπου τα ποτάμια κατεβαίνουν από μεγάλα υψόμετρα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Οι μηχανικοί αξιοποιούσαν τη διαφορά ύψους ανάμεσα στο σημείο υδροληψίας και στο σημείο όπου το νερό έφτανε στους στροβίλους. Το νερό διοχετευόταν μέσω αγωγών και η δύναμή του έθετε σε λειτουργία τις γεννήτριες. Καθώς τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επεκτάθηκαν, οι πόλεις έπαψαν να εξαρτώνται από μικρές τοπικές εγκαταστάσεις. Μεγάλα ενεργειακά έργα αντικατέστησαν σταδιακά πολλές από αυτές. Η διαφορά στην κλίμακα παραγωγής είναι εντυπωσιακή: κάθε μία από τις 20 μονάδες παραγωγής του υδροηλεκτρικού σταθμού Itaipu, στα σύνορα Βραζιλίας και Παραγουάης, έχει ισχύ 700 μεγαβάτ. Πρόκειται για περίπου 1.167 φορές την ισχύ που διέθετε ο σταθμός Sodré το 1912.

Δεν είναι όλα τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια επισκέψιμα

Η ανανεωμένη προσοχή στις εγκαταστάσεις της κοιλάδας Παραΐμπα, χάρη και στα πλάνα από drones, έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας της βιομηχανικής κληρονομιάς. Τα παλιά κτίρια και ο εξοπλισμός τους αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της τεχνολογίας και της οικονομικής ανάπτυξης μιας άλλης εποχής. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας σταθμός έχει σταματήσει να λειτουργεί δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλής ή διαθέσιμος για επισκέψεις.

Ορισμένες εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας, φθορές στα δάπεδα και κινδύνους από παλιό εξοπλισμό, ενώ άλλες βρίσκονται σε ιδιωτικές εκτάσεις με περιορισμένη πρόσβαση. Το Μουσείο Ενέργειας στην Κούνια αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης ενός παλιού βιομηχανικού χώρου, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη μιας εποχής κατά την οποία μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα των πόλεων.

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