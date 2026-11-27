Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 27 Νοεμβρίου 1936, πέθανε ο Βασίλειος Ζαχάρωφ, ο Έλληνας που έγινε ο ισχυρότερος έμπορος όπλων στην Ευρώπη.

Για τον Βασίλειο Ζαχάρωφ λέγονται πολλά. Πάρα πολλά. Η αλήθεια για τη ζωή και τη δράση του χάνεται κάπου ανάμεσα στον μύθο και την υπερβολή. Φρόντισε ο ίδιος να υπάρχει γύρω από εκείνον όλο αυτό το μυστήριο.

Για το πώς κατάφερε και έγινε ο ισχυρότερος έμπορος όπλων στην Ευρώπη, οι ιστορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα είναι πολλές.

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