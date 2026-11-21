Έρχονται αλλαγές στον ΚΟΚ για το παράνομο παρκάρισμα, με αύξηση του προστίμου αλλά και κατάργηση μιας ποινής που ισχύει σήμερα.

Αλλαγές στις ποινές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με στόχο να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις δυσανάλογων κυρώσεων, προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το νέο σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα και περιλαμβάνει παρεμβάσεις τόσο στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης όσο και στα πρόστιμα για συγκεκριμένες παραβάσεις στάθμευσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο περιπτώσεις που έχουν προκαλέσει συζητήσεις: οι οδηγοί που εντοπίζονται να κινούνται με όχημα μεγαλύτερης κατηγορίας από εκείνη που καλύπτει το δίπλωμά τους και όσοι παραβιάζουν συγκεκριμένες απαγορευτικές πινακίδες στάθμευσης. Η φιλοσοφία των αλλαγών είναι να συνδεθούν οι κυρώσεις περισσότερο με τη βαρύτητα της παράβασης, χωρίς να περιοριστεί η αυστηρότητα απέναντι σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, «διατηρούμε ακέραιη τη συνολική φιλοσοφία του ΚΟΚ», επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις αφορούν παραβάσεις χαμηλότερης επικινδυνότητας, ώστε οι κυρώσεις να γίνουν πιο αναλογικές και αποτελεσματικές.

Πότε θα επιστρέφεται το δίπλωμα

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τους οδηγούς που διαθέτουν άδεια οδήγησης μικρότερης κατηγορίας από αυτήν που απαιτείται για το όχημα που χρησιμοποιούν.

Με το σημερινό καθεστώς, η συγκεκριμένη παράβαση μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει διαφορετική αντιμετώπιση, δίνοντας στον οδηγό τη δυνατότητα να αποκτήσει την κατηγορία που του λείπει και να επιστρέψει νωρίτερα στο τιμόνι.

Ειδικότερα, εάν ένας οδηγός μοτοσυκλέτας εντοπιστεί να οδηγεί δίκυκλο μεγαλύτερης κατηγορίας από αυτήν που καλύπτει το δίπλωμά του, θα μπορεί, μετά την παρέλευση ενός μήνα και αφού εξοφλήσει το προβλεπόμενο πρόστιμο, να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

Εφόσον περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, θα μπορεί να του επιστραφεί το δίπλωμα χωρίς να χρειαστεί να περιμένει τη συμπλήρωση του ενός έτους. Με αυτόν τον τρόπο, η κύρωση θα συνδέεται και με την απόκτηση της νόμιμης άδειας για το όχημα που οδηγεί.

Τι αλλάζει στο παράνομο παρκάρισμα

Διαφορετική αντιμετώπιση σχεδιάζεται και για ορισμένες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης χαμηλής επικινδυνότητας. Σήμερα, η παραβίαση των πινακίδων Ρ-39, που απαγορεύει τη στάθμευση, και Ρ-40, που απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση, επισύρει πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει γνωστός, εξετάζεται ο διπλασιασμός του χρηματικού προστίμου στα 60 ευρώ, με παράλληλη κατάργηση της διοικητικής ποινής αφαίρεσης του διπλώματος για αυτές τις περιπτώσεις.

Η αλλαγή δεν αφορά, ωστόσο, το σύνολο των παραβάσεων στάθμευσης. Οι αυστηρές κυρώσεις θα παραμείνουν για περιπτώσεις που εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία ή την πρόσβαση των πολιτών, όπως η στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και λεωφορειολωρίδες.

Στοίχημα η μείωση των τροχαίων

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια του υπουργείου για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και την προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως προς τους θανάτους στους δρόμους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται στελέχη του υπουργείου, κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ μειωμένος ήταν και ο αριθμός των τραυματισμών.

Η στρατηγική περιλαμβάνει τη διατήρηση των αυστηρών ποινών για σοβαρές παραβάσεις, την εντατικοποίηση των ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδίως για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και την αξιοποίηση των καμερών για την επιτήρηση της κυκλοφορίας.

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την κατάθεση του σχεδίου νόμου, οπότε θα γίνει γνωστό και το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής τους.

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