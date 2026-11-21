Το Secret Santa δεν χρειάζεται να γίνει πονοκέφαλος, καθώς υπάρχουν απλές ιδέες για δώρα που ταιριάζουν ακόμη και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε καλά.

Μια ειδικός στους οδηγούς δώρων αποκαλύπτει τις πέντε επιλογές που καλό είναι να αποφεύγουμε όταν συμμετέχουμε στο Secret Santa, ενώ παράλληλα δίνει χρήσιμες συμβουλές για να βρούμε το ιδανικό δώρο ακόμη και για τους πιο δύσκολους παραλήπτες.

Το Secret Santa αποτελεί μια ευχάριστη χριστουγεννιάτικη παράδοση, ωστόσο η επιλογή ενός δώρου για κάποιον που δεν γνωρίζουμε ιδιαίτερα καλά μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μικρό πονοκέφαλο. Είτε πρόκειται για έναν συνάδελφο, έναν μακρινό συγγενή ή έναν φίλο που μοιάζει να έχει ήδη τα πάντα, η εύρεση της κατάλληλης επιλογής δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.

Η Γκάμπι Γκόντα, ιδρύτρια του Gabby's Gift Guide, μοιράστηκε τις πέντε κατηγορίες δώρων που θα ήταν καλύτερο να αποφεύγουμε, καθώς και ορισμένες πρακτικές συμβουλές για να επιλέξουμε κάτι που ο παραλήπτης θα χαρεί πραγματικά.

Όπως εξήγησε, καλό είναι να αποφεύγονται τα συνηθισμένα δώρα-αστεία, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν στιγμιαίο γέλιο, αλλά καταλήγουν γρήγορα στα σκουπίδια, καθώς και οι υπερβολικά προσωπικές επιλογές, όπως αρώματα ή προϊόντα περιποίησης, εφόσον δεν γνωρίζουμε τις προτιμήσεις του άλλου. Όπως σημείωσε, ένα επιτυχημένο δώρο Secret Santa πρέπει να είναι κάτι που ο παραλήπτης θα ανυπομονεί να χρησιμοποιήσει.

Τι να επιλέξετε για κάποιον που δεν γνωρίζετε καλά

Για τους συναδέλφους ή τους συγγενείς που δυσκολεύουν περισσότερο την επιλογή δώρου, η ειδικός προτείνει να μην περιπλέκουμε τα πράγματα και να στρεφόμαστε σε πρακτικές λύσεις. Μια καλή ιδέα είναι να επιλέξουμε μια εμπειρία ή μια πιο ποιοτική εκδοχή ενός αντικειμένου που χρησιμοποιούν καθημερινά. Όταν δεν γνωρίζουμε καλά κάποιον, η Γκάμπι Γκόντα συστήνει αντικείμενα καθημερινής χρήσης που έχουν μια πιο πολυτελή αίσθηση, όπως ένα καλό θερμός, ένας φορητός φορτιστής ή μια ζεστή κουβέρτα.

Το μυστικό, όπως εξηγεί, είναι να επιλέγουμε κάτι χρηστικό, το οποίο όμως θα προσφέρει μια μικρή αίσθηση πολυτέλειας και πιθανότατα ο ίδιος ο παραλήπτης δεν θα αγόραζε για τον εαυτό του. Οι εμπειρίες αποτελούν επίσης μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Ένα μασάζ, μια διασκεδαστική δραστηριότητα ή μια αναβαθμισμένη εκδοχή ενός αντικειμένου που χρησιμοποιεί ήδη κάποιος καθημερινά μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ουσιαστικό δώρο από ένα ακόμη αντικείμενο που θα μείνει αχρησιμοποίητο.

Η λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο δώρο

Η επιλογή ενός πετυχημένου δώρου δεν απαιτεί απαραίτητα ιδιαίτερη δημιουργικότητα, αλλά συχνά προϋποθέτει λίγη παρατηρητικότητα. Η ειδικός έφερε ως παράδειγμα ένα δώρο που έκανε πρόσφατα στον γυμναστή της. Παρατήρησε ότι φορούσε ένα φθαρμένο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και αποφάσισε να του αγοράσει ένα καινούργιο, επιλέγοντας ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Για να το πετύχει, φρόντισε διακριτικά να μάθει το νούμερο των παπουτσιών του.

Όπως ανέφερε, δεν χρειάστηκε να επιστρατεύσει ιδιαίτερη φαντασία, καθώς αρκούσε να προσέξει μια μικρή λεπτομέρεια που είχε ήδη παρατηρήσει. Και αν έχετε βρεθεί ποτέ στη θέση να λάβετε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο και να αναρωτιέστε τι ακριβώς να το κάνετε, δεν είστε οι μόνοι. Σύμφωνα με έρευνα του SurveyMonkey για το 2025, το 74% των Αμερικανών έχει λάβει κάποιο δώρο που δεν του άρεσε πραγματικά, ενώ τέσσερις στους δέκα παραδέχονται ότι ανησυχούν μήπως αγοράσουν ένα δώρο που δεν θα αρέσει στον παραλήπτη.

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