Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Μαντούδι, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και ανατράπηκε.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο από τους τρεις ανθρώπους που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, ο οδηγός του οχήματος έχασε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το ΙΧ εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και στη συνέχεια ανατράπηκε, εγκλωβίζοντας τους επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό και των τριών ατόμων.

Ποιοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο

Στο όχημα βρίσκονταν ένα ζευγάρι ηλικίας 65 ετών και μία 56χρονη συγγενής τους.

Το ζευγάρι τραυματίστηκε από το τροχαίο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου. Η 56χρονη, η οποία δεν υπέστη τραυματισμούς, διακομίστηκε επίσης προληπτικά στο Κέντρο Υγείας για την παροχή των απαραίτητων εξετάσεων.

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