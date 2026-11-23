Οι γονείς της, Brenda και Lynton Anderson, πέθαναν σε ηλικία 94 ετών μέσα σε περίπου 14 μήνες μεταξύ 2022 και 2023.

Μια γυναίκα που καταγράφηκε σε μυστικές ηχογραφήσεις της αστυνομίας να ομολογεί στον Θεό ότι δηλητηρίασε τους γονείς της κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία τους.

Η Ραελίν Πολυμιάδης, 66 ετών, θα αντιμετωπίσει δύο υποχρεωτικές ισόβιες ποινές, αφού οι ένορκοι εξέδωσαν την Παρασκευή ομόφωνες ετυμηγορίες σε δίκη του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αυστραλίας που διήρκεσε περισσότερους από πέντε μήνες.

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